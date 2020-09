NBA 2K21: 17 nouvelles captures d’écran pour les consoles de la génération actuelle

Damian Lillard en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: NBA 2K

Le vendredi 4 septembre est officiellement le jour 2K pour les systèmes de la génération actuelle. À partir de jeudi matin, j’évaluerai la dernière version dans l’espoir de publier une critique complète du jeu d’ici le lundi 7 septembre.

La publication des codes d’examen a été un peu plus tardive que la normale cette année, et à cause de cela, la plupart des examens officiels prendront un peu plus de temps à faire surface qu’au cours des dernières années.

En attendant, 2K m’a fait parvenir 17 nouvelles captures d’écran du jeu. L’un montre de près le rendu mis à jour pour Kareem Abdul-Jabbar avec les Lakers de Los Angeles, et il présente les athlètes de couverture NBA 2K21 Damian Lillard (génération actuelle) et Zion Williamson (nouvelle génération) ainsi qu’une image de Kobe Bryant qui est Ce n’est pas parfait, mais c’est beaucoup mieux que celui que nous avions vu auparavant.

Jetez un œil aux images ci-dessous:

Zion Williamson en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Zion Williamson NBA 2K21 sur la génération actuelle crédit: 2K

Zion Williamson NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Michael Jordan NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Kobe Bryant en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Kareem Abdul-Jabbar NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Kareem Abdul-Jabbar NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Jayson Tatum NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Jayson Tatum en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Damian Lillard en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Anthony Davis en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Anthony Davis NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Ben Simmons en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Ben Simmons en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Candace Parker en NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Candace Parker – NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

Damian Lillard NBA 2K21 sur la génération actuelle Crédit: 2K

L’une des premières choses que vous remarquerez est qu’il n’y a pratiquement pas eu de changement dans la qualité visuelle du jeu, à part quelques mises à jour de rendu de Lillard (plus de cheveux et de tatouages) et Abdul-Jabbar (plus de cheveux). Cependant, il est facile de prendre pour acquis la qualité du jeu depuis des années. Il suffit de regarder ces captures d’écran, qui sont réduites pour s’adapter à cette page du point de vue de la résolution, c’est toujours un jeu magnifique.

Cela dit, penser que les rendus de la prochaine génération seront d’autant plus grands est un peu difficile à comprendre. Nous verrons bientôt, mais pour l’instant, soyez à l’affût de la couverture de la génération actuelle.

