NBA 2K signe un accord de collaboration unique avec Kevin Durant

Durant sera le visage de la saison 3 de NBA 2K Mobile

2K a annoncé aujourd’hui un partenariat unique avec la superstar de Brooklyn Nets Kevin Durant et Thirty Five Ventures, la société cofondée par Durant et l’entrepreneur Rich Kleiman. Durant sera l’athlète icône de la saison 3 de NBA 2K Mobile, qui est disponible aujourd’hui sous forme de mise à jour gratuite et téléchargeable sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.

Ils collaboreront également avec NBA 2K et 2K sur le développement futur de jeux, du contenu exclusif, du merchandising en jeu, etc. Cette saison 3 apportera différents ajouts, tels qu’une interface mise à jour, un nouvel événement, de nouvelles cartes à thème et du contenu supplémentaire.

La source: Communiqué de presse 2K