Naya Rivera est morte “en quelques minutes”

Estée Lauder Masque Détox 3 minutes NightWear Plus Estée Lauder 75 ml

Le Masque Détox 3 minutes NightWear Plus Estée Lauder purifie et rafraîchit la peau. Ce traitement puissant et efficace est idéal pour les peaux ternes en manque d'éclat qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Sa formule liquide à base d'argile glisse sur les contours du visage et sèche en quelques minutes