N’avons-nous pas le temps ou voulons-nous en manquer?

Il est vrai que la vie quotidienne s’est beaucoup accélérée ces derniers temps. Nous savons que la notion de temps a changé, car le champ magnétique terrestre est à des fréquences plus accélérées. Et cela change toute notre perception du temps, même si nous avons encore vingt-quatre heures au compteur. Cependant, même sous ce phénomène, le soi-disant «manque de temps» peut encore être une excuse que nous donnons. Le temps ne manque pas, il y a des priorités pour l’utiliser. Et je vous demande: quels sont les vôtres?

Quand vous dites que vous n’avez pas le temps de faire quelque chose, cela signifie que vous avez d’autres choses en priorité, ce n’est pas le temps lui-même qui manque. Et en être conscient nous aide à apporter des changements. S’il y a une certaine activité que vous dites vouloir faire beaucoup, mais que vous la remettez toujours à plus tard avec la vieille excuse: «Je n’ai pas le temps», il est simple de résoudre le problème. Passez en revue vos priorités! Du coup, il y a beaucoup de choses qui n’ont même pas beaucoup d’importance, mais vous les avez mises sur la liste des activités prioritaires. Au fait, avez-vous une liste d’activités? Êtes-vous organisé? Non? Donc, je pense que nous découvrons que votre manque de temps, en fait, est un manque de gestion.

Nos activités de routine sont établies en fonction de l’importance que chacune d’elles a pour nous. Donc, quand vous dites que vous n’avez pas le temps de faire une certaine chose, comme étudier, travailler plus dur, méditer, parler avec des amis ou autre, c’est parce que vous avez certainement mis d’autres choses devant vous. Parce que si les priorités sont inversées, bien sûr, il y aura du temps pour faire autre chose. Je comprends que nous vivons tous dans la précipitation et ce n’est pas mal, au contraire, c’est un signe que des choses se passent. Evidemment, quantité n’est pas synonyme de qualité, mais un flux dynamique d’activités peut dire que la personne qui l’exécute est quelqu’un qui au moins bouge dans la vie. C’est une bonne chose.

Sauf qu’une routine complète n’est pas une excuse pour le manque de temps. Même parce qu’il y a un dicton qui dit: «Voulez-vous qu’un projet réussisse? Mettez-le entre les mains d’une personne occupée ». En d’autres termes, les personnes occupées ont généralement un plus grand potentiel développé pour effectuer des tâches, élaborer des choses et faire avancer des projets. Et si nous voulons vraiment faire quelque chose, prenez du temps. Sortez d’une tâche qui n’est pas si importante, faites-le le week-end ou les jours fériés, arrêtez de voir ce petit savon qui peut être laissé en arrière-plan, le petit football, etc.

Donc, je pense qu’il est important de faire une liste de ce qui doit être fait dans la journée. Lors de l’établissement de listes, nous pouvons clairement placer toutes les activités sous notre contrôle, sous notre évaluation critique. Cela nous facilite l’organisation. Lorsque nous avons établi notre routine sur le trouble ou «voyons ce qui se passe aujourd’hui», tout ce que nous obtenons est une journée floue, improductive et chaotique. Et nous arrivons généralement à la fin de la journée sans même pouvoir compter nos activités et les qualifier. Et cela représente une perte à long terme, et une grosse perte! Parce que le temps est quelque chose qui ne revient jamais. Si vous ne savez pas comment vous organiser correctement, le temps perdu ne pourra jamais être compensé.

Vous pourrez peut-être changer les choses et les réparer, mais cela demandera beaucoup plus d’efforts, d’énergie et de dévouement que ce dont vous auriez besoin si vous saviez comment vous organiser. Le temps est précieux, ce n’est pas parce que nous avons l’éternité que nous négligerons notre temps avec ce qui n’est pas si important. Car chaque seconde est unique, rien ne se répète et aucun jour ne sera comme l’autre. Par conséquent, traitez votre temps comme vous traiteriez quelque chose d’une valeur extrême, c’est une perle très précieuse. Avoir du temps organisé et utilisé avec des choses qui sont productives et qui ont de réels avantages montre à quel point vous êtes prospère. Au contraire, cela démontre à quel point vous, même si vous dites le contraire, n’êtes pas attaché à la qualité de votre vie.

Lumière et bénédiction!