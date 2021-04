Navillera Episode 7: Date de sortie, récapitulatifs, attentes

Après quelques progrès réconfortants, l’épisode 4 s’était terminé sur une note plutôt triste. Eun perd son travail et Cheok et Deok entrent. L’épisode 5 commence sur une note réconfortante, les deux essayant de dire à Eun que ce n’est pas la fin.

Avec la fin de la compétition de ballet, il y a beaucoup de pression et, bien sûr, de drame aussi. L’épisode 6 se termine sur une note plutôt incertaine et inquiétante. Les téléspectateurs sont donc inquiets si l’épisode 7 de Navillera apportera une bonne nouvelle ou pas?

Au fil des épisodes, on voit l’entêtement des jeunes et des sages des vieux. Ils témoignent du fait que la vie est un long voyage et qu’il y a beaucoup à apprendre pour tous les âges.

Voyons ce que tout mène à l’épisode 7 de Navillera.

Navillera: l’intrigue jusqu’ici

Eun ho est déjà assez bouleversée par la perte de son emploi, puis elle voit son grand-père. S’échappe instantanément pour être suivi par Cheok. Il s’arrête à côté d’elle et lui dit de chercher son bonheur. Et quand elle trouve ce qui la rend heureuse, elle doit s’y tenir.

Émue par ses paroles, elle décide de rechercher sa passion. Même si elle est réprimandée par son père pour avoir fait le travail et a une vive dispute. En fin de compte, elle s’en tient à ne faire que ce qui la rendra heureuse.

La pratique du ballet est incroyablement dure pour Cheok, avec la date limite pour la vidéo à venir. Son coach est rigoureux pour obtenir la vidéo parfaite. Alors que le corps de Deok est un énorme souci pour lui en raison de la tension provoquée par le ballet.

L’impatience et la pression poussent Cheok à s’en prendre à Deok pour ne pas avoir été assez utile. Remarquant cela, son entraîneur réprimande Deok pour sa propre impatience, ce qui a un impact négatif sur Cheok. Deok regrette son impatience et se confie à sa femme. Qui se tient à ses côtés et lui dit d’aller à son rythme. Il s’excuse auprès de Cheok plus tard, et Cheok lui dit d’apprécier le processus.

Plus tard, Deok voit Cheok s’entraîner et même ses pieds fatigués. Il le plâtre non seulement mais l’encourage également. Nous le voyons inviter Cheok pour un repas, et l’ambiance est chaleureuse. À tel point qu’à la demande de Deok, il appelle même son père et lui parle du concours que son père souhaite voir.

Mais tout ne va pas bien lorsqu’il rencontre Ho-Beom. Les choses tournent mal alors qu’il quitte Cheok avec une blessure. Deok ne perd pas de temps à consulter un médecin, mais le mal est déjà fait. Cheok reçoit un pansement et il y a une incertitude quant à sa participation à la compétition.

Il récupère rapidement mais prend des analgésiques que son entraîneur n’aime pas. Il prévient Cheok qu’il peut partir si cela continue. Il dit cela par expérience. Mais c’est trop pour Cheok à comprendre. Cet épisode se termine par la perte de Deok, laissant entendre que quelque chose ne va pas avec lui.

Attentes de Navillera Episode 7

L’épisode 7 de Navillera va commencer sur une note très cruciale. Deok souffre-t-il d’amnésie ou d’un autre problème mental? Est la question brûlante? L’épisode 7 de Navillera devra montrer le côté mature de Cheok s’il existe.

Nous avons finalement eu la femme Deoks de son côté, mais ce sera déchirant s’il a un problème mental. L’épisode 7 de Navillera mettra en évidence les difficultés de la vieillesse. Ce serait formidable si l’épisode 7 de Navillera pouvait nous montrer la détermination inébranlable de Deok.

Est-ce que Cheok vient de récupérer comprendre les avertissements de son entraîneur et se débrouiller sans son manager? Navillera Episode 7 devra répondre à cette question.

Navillera Episode 7 sera un test du lien établi par Deok et Cheok. Peuvent-ils résister aux obstacles que la vie leur lance et réaliser leurs rêves avec le ballet? Quoi qu’il en soit, l’épisode 7 de Navillera sera plus douloureux que réconfortant. Par conséquent, les téléspectateurs sont préparés.

Navillera Episode 7 Date de sortie

L’épisode 7 de Navillera sera diffusé le 12 avril 2021 sur Netflix.

Où regarder

Navillera est diffusé tous les lundis et mardis sur Netflix.

