Navillera Episode 5 Date de sortie, attentes, récapitulatifs des épisodes 3 et 4

Navillera évoque un thème très omnipotent de «Que dira le peuple?». L’un des plus grands obstacles à quiconque s’investit dans sa propre passion est ce que les autres vont dire ou penser. Nous sommes constamment inquiets du jugement auquel nous pourrions devoir faire face et abandonner sans essayer. Cet article contient tout ce que vous devez savoir sur Navillera Episode 5. Restez donc à l’écoute jusqu’à la fin.

Les épisodes 3 et 4 de Navillera évoquent les mêmes problèmes qu’un jeune talent, et un vieil homme persistant décide de s’enraciner dans ses rêves malgré de nombreux problèmes. Nous voyons ces deux problèmes face à leurs propres environnements toxiques, mais continuent à persévérer.

Navillera Episode 5 devrait mettre l’accent sur les questions de famille et de soutien. Quant à l’importance d’avoir un soutien constant qui soit là pour vous guider et vous remonter le moral.

Navillera gère facilement ces problèmes sensibles et ne fait qu’augmenter l’anticipation de la sortie de l’épisode 5.

Récapitulation des épisodes 3 et 4

L’épisode 3 a commencé avec Deok-Chul défendant et représentant Cheok. Il est la figure paternelle dont Cheok avait besoin, et il est évident que sa présence a un bon effet sur Cheok. Cependant, son entraîneur n’est pas content.

L’entraîneur avait souhaité utiliser l’homme plus âgé pour changer l’attitude de Cheok mais semble mécontent du résultat. Le quotient de romance dans la série est pour la plupart inexistant, mais il y a des signes d’un développement naissant entre Cheok et Eun.

Tandis que Cheok s’occupe d’Eun dans le travail à temps partiel, Deok fait de même dans le studio de ballet. De s’assurer qu’il est en pleine forme au nettoyage de sa maison. Il est clair qu’il est sérieux dans son travail de manager et souhaite sincèrement le meilleur pour Cheok.

La bombe temporelle que la famille de Deok découvrit qu’il faisait du ballet explose enfin. C’est un énorme choc pour la famille, et même si l’un des fils n’y voit aucun problème, les autres sont clairement dégoûtés.

Sa femme est contrariée de l’avoir réprimandé pour avoir fait du ballet et même coupé ses vêtements de ballet. Deok est mécontent mais ne trouve aucune issue jusqu’à ce qu’il discute avec Cheok, qui a décidé de rejoindre les compétitions à venir.

Pour la première fois, les rôles sont inversés et Cheok encourage Deok à continuer et à ne pas abandonner son rêve. Sur ses conseils, Deok envoie une photo de lui faisant du ballet à sa famille.

La famille ultra toxique de Deok décide d’avoir une réunion de famille, et avec cela, l’épisode 4 commence. Comme d’habitude, certains détestent ouvertement sa décision tandis que d’autres le soutiennent. Sa femme en était apparemment la plus horrifiée.

Le duo commence à se préparer pour la prochaine compétition. Deok insiste pour trouver un médecin personnel, et Cheok quitte son temps partiel pour se concentrer sur la concurrence à portée de main. Mais dès que vous faites l’erreur de penser que tout va bien, de mauvaises nouvelles apparaissent.

L’un des fils de Deok se rend au studio et leur demande de renvoyer son père, ce qui, bien sûr, ne se produit pas. Il se fait également renverser un verre sur lui grâce à Cheok. Plus tard, Deok présente son autre fils à Cheok, qui soutient véritablement le rêve de son père.

Le drame familial se poursuit avec la femme de Deok lui demandant de ne pas devenir un fardeau. Alors que M. fils impoli s’en prend à son père et dit qu’il a souffert pendant que son père vivait confortablement. Heureusement, la mère arrive et non seulement elle répare son fils, mais permet plus tard à Deok de continuer le ballet.

À la fin de l’épisode 4, Eun et Cheok ont ​​finalement appris qu’ils ne parlaient tous les deux que de Deok. Qui est heureux de savoir qu’ils sont amis. Bien que le lendemain, nous voyons le duo entrer pour voir Eun se faire virer.

Attentes de Navillera Episode 5

L’épisode 15 de Navillera devrait nous montrer le courage et la détermination que Deok et Cheok sont prêts à mettre pour leurs rêves. Tout d’abord, nous allons probablement résoudre la situation avec Eun. Cela pourrait également conduire à une romance florissante entre elle et Cheok.

On peut s’attendre à ce que l’épisode 5 de Navillera nous montre une certaine croissance dans les compétences de ballet de Deok. Certes, c’est un homme de 70 ans, et le ballet dépend beaucoup de la flexibilité, mais la persévérance a ses propres récompenses.

De plus, Cheok est vraiment concentré, nous pouvons donc nous attendre à des séquences de ballet de qualité à venir. Jusqu’à présent, on ne nous a parlé que de la famille dysfonctionnelle de Cheok, nous pourrons donc enfin approfondir ses problèmes familiaux dans l’épisode 5 de Navillera.

Poursuivant l’intrigue réconfortante, l’épisode 5 de Navillera devrait nous montrer les similitudes entre les deux malgré le fossé générationnel. Les deux ne souhaitent pas avoir de regrets et vont tout abandonner pour l’amour du ballet.

L’épisode 5 de Navillera sera le ciment de leur nouveau lien et le début d’un nouveau voyage en tant que manager et étudiant en ballet de compétition. Espérons le meilleur pour les deux.

Navillera Episode 5 Date de sortie

L’épisode 15 de Navillera sera diffusé sur Netflix le 5 avril 2021. Alors prenez vos mouchoirs et sautez dans cette aventure émotionnelle.

Où diffuser

Navillera peut être diffusé sur Netflix. Il est diffusé tous les lundis et mardis.

Lire aussi: Que pourrait-il se passer dans l’épisode 3 de Navillera?