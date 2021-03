Navillera Episode 3 Date de sortie, spoilers, attentes et détails du streaming

Rassembler l’art du ballet avec une histoire touchante tissée entre un vieil homme et un jeune. Netflix choisit un autre excellent Kdrama basé sur une webtoon du même nom. Les téléspectateurs du monde entier attendent maintenant la sortie de l’épisode 3 de Navillera.

Cette fois cependant avec un thème émouvant. Une histoire de croissance et de développement, au-delà des regrets. Nous suivons un vieil homme qui n’a jamais pu essayer ce qu’il aimait contre un enfant qui est lié aux chaînes de son passé incapable de vivre dans le présent.

Navillera suit Deok-Chul et Chae-Rok dans un voyage édifiant vers leurs rêves avec l’aide du ballet. La diffusion a commencé le 22 mars 2021 et devrait avoir 12 épisodes en tout.

2 épisodes plus bas, beaucoup d’attentes de cette distribution phénoménale et de la réflexion réconfortante. Voyons maintenant à quoi s’attendre de l’épisode 3.

Complot jusqu’ici….

Deok-Chul est un facteur à la retraite passionné de ballet. Malheureusement, sa passion ne s’est jamais réalisée et il regrette de ne pas avoir pu vivre son rêve. En revanche, Chae-Rok est un jeune qui aime le ballet tout autant mais qui est incapable de réaliser son plein potentiel.

La similitude que vous demandez? Les deux ont des regrets du passé, pour l’un, il n’a jamais été possible d’essayer pour l’autre une famille en désordre. Pourtant, la passion qu’ils ont pour le ballet est immense. D’un côté, même avec une blessure, Chaek continue de travailler dur, Deok de l’autre décide d’y aller!

La vie de Chaek, de la mort de sa mère à la détention de son père en prison, suffit à prouver son état mental. Cela se traduit par sa performance avec lui incapable de dépeindre des émotions et d’être grondé pour cela. Pendant ce temps, Deok est impressionné par ses performances et souhaite se joindre à lui.

Dans une étrange torsion de foi, l’entraîneur demande à Chaek d’enseigner à Deok tandis que Deok est le manager en retour. Partant de zéro confiance et de nombreux problèmes, le duo finit par bien fonctionner et s’influencer positivement pour le plus grand plaisir de l’entraîneur.

Bien qu’une figure gênante de la vie de Chaek souhaite perturber cette paix, tandis que la famille Deoks ne sait pas qu’il apprend le ballet. À partir de l’épisode 3, il faut s’attendre à ce qu’il s’inquiète un peu plus de la société et des familles qui apprennent à connaître les situations ainsi que les détails techniques du ballet.

Attentes de Navillera Episode 3

Tout d’abord, il est clair que les deux familles sont dysfonctionnelles à leur manière. Le père de Chaek semble remporter le pire prix de parent, tandis que pour Deok, les choses peuvent devenir difficiles une fois qu’ils se rendent compte qu’il apprend le ballet. L’épisode 3 devrait étoffer leur situation familiale en détail pour avoir une idée de l’atmosphère.

Cela ouvrira la voie à Chaek et Deok pour se confier. En fin de compte, ils aspirent tous les deux à la perfection dans le ballet, c’est leur rêve et leur passion. L’épisode 3 fera probablement allusion au dévouement et aux efforts nécessaires et à la façon dont malgré les chances contre eux, les deux persévèrent dur.

L’intrigue tourne autour de ces deux-là en particulier, mais fait également venir sa petite-fille Eun-Ho, dont juste une autre fille de 20 ans à la recherche de son but dans la vie. Cette histoire est destinée à apprendre aux gens à plonger dans la direction de leurs rêves avant qu’il ne soit trop tard.

L’épisode 3 montrera très probablement ouvertement les émotions réprimées de regret des opportunités non saisies. C’est une leçon pour tous de se lever et de faire ce qu’ils veulent car sinon, ils passeront leur vie à être morts à l’intérieur.

Vues personnelles

Une pause de l’action et des trucs au rythme rapide, Navillera est un drame pour apaiser l’âme. Le ballet, en lui-même, est un régal pour les yeux, nous avons deux acteurs extrêmement talentueux dans une histoire émotionnelle d’acceptation, de passion et de motivation pour y parvenir.

Cette émission encouragera tous ceux qui ont abandonné ou n’ont jamais essayé quelque chose à prendre la route car il n’est jamais trop tard. Une de mes citations préférées dit: «Les regrets sont une émotion extravagante.» et c’est tellement vrai! Pourquoi perdre votre temps à regretter quand vous pouvez vous lever et bouger.

Qu’attendez-vous, puisque nous ne vivons qu’une fois allez-y et faites ce que vous voulez pour ne jamais avoir de regrets?

Navillera Episode 3 Date de sortie

Selon le calendrier de sortie du spectacle. L’émission publie un nouvel épisode tous les lundis. Sans retard dans la diffusion – l’épisode 3 de Navillera sortira le 29 mars 2021.

Où regarder?

Soyez prêt à regarder l’épisode 3 sur Netflix lorsqu’il sera diffusé le 29 mars 2021.

