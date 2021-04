Naviguer dans l’infertilité: quand consulter un médecin et plus

Une famille sur huit lutte contre l’infertilité selon RESOLVE: The National Infertility Association et en l’honneur de la Semaine nationale de sensibilisation à l’infertilité, Kristen Welker, co-présentatrice de Weekend 45secondes.fr, s’ouvre sur son chemin inattendu et difficile vers la parentalité.

Vendredi, Kristen et son mari, John Hughes, ont annoncé AUJOURD’HUI qu’ils attendaient leur premier enfant via une mère porteuse. Kristen a de nouveau partagé son histoire samedi et a expliqué qu’elle espérait qu’en partageant son histoire personnelle, elle pourrait aider les autres à traverser ce qui peut souvent être un voyage solitaire et isolant.

Pour guider les téléspectateurs, la Dre Sheeva Talebian, endocrinologue de la reproduction certifiée par le conseil d’administration, s’est jointe à Weekend 45secondes.fr pour discuter du moment où consulter un spécialiste de la fertilité et des options disponibles pour ceux qui souhaitent agrandir leur famille.

Quand devriez-vous contacter un médecin?

Kristen et John ont contacté un spécialiste de la fertilité qui les a aidés à décider de poursuivre la fécondation in vitro. Lorsque la FIV n’a pas fonctionné, Kristen a demandé l’avis d’autres médecins et a créé une équipe pour l’aider à déterminer les prochaines étapes.

Talebian, qui n’a pas traité Kristen, recommande: «Les femmes de plus de 35 ans qui essaient depuis plus de six mois sans succès devraient chercher de l’aide. Les femmes de plus de 40 ans, peut-être même plus immédiatement.

« Les femmes de moins de 35 ans peuvent donner jusqu’à un an, mais il existe encore de très nombreux scénarios dans lesquels vous chercheriez de l’aide plus tôt … par exemple, si vous avez des cycles irréguliers, des antécédents de chirurgie pelvienne, d’endométriose, si c’est un cas connu de facteur masculin, aussi les membres de la communauté LGBTQ demanderaient de l’aide plus tôt également. «

Quelles sont vos options?

En ce qui concerne l’infertilité, de nombreux couples pourraient immédiatement envisager la fécondation in vitro, mais la FIV n’est pas le seul choix. L’adoption et la maternité de substitution deviennent également des options pour davantage de familles.

Kristen a expliqué vendredi qu’elle et John envisageaient à la fois l’adoption et la maternité de substitution et ont finalement atterri sur cette dernière. «La maternité de substitution nous a semblé être la bonne première étape», a-t-elle déclaré. « Etre jumelé à une mère porteuse est l’une des expériences les plus extraordinaires que j’aie jamais vécues. »

En ce qui concerne la gestation pour autrui, Talebian explique: «Ce n’est généralement pas quelque chose dont nous parlons lors de la visite initiale. Comme le montre le parcours de Kristen, c’est généralement une décision qui est prise au fil du temps car les autres formes de traitement échouent.

« Cela permet aux parents de faire partie de la grossesse et puis aussi, légalement, les parents sont inscrits sur l’acte de naissance à la naissance. Et donc, cela fournit vraiment ce lien très tôt. »

Quel est le bilan émotionnel?

Chercher un traitement contre l’infertilité et prendre des décisions comme celle de poursuivre la maternité de substitution peut être un défi mental, mais vendredi, Kristen a partagé un message de résilience et de courage pour les autres personnes souffrant d’infertilité. «Je dirais de ne pas abandonner. N’abandonnez jamais », avait-elle déclaré à l’époque. «Tout le monde assis ici vous rappelle que si vous voulez une famille, vous pouvez en avoir une, et juste pour garder la foi. Et quoi que vous luttiez, ne pas abandonner. Et nous nous sentons tellement bénis d’avoir cette opportunité. »

Talebian a déclaré: « Je dis cela tous les jours à mes patients. Je dis: » Vous ne pouvez pas abandonner. D’une certaine manière, forme ou forme, vous serez un parent dans le cercle. Il existe de nombreux chemins vers la parentalité. » Et cela prend un village. C’est votre médecin, les infirmières de l’équipe, votre conseiller en santé mentale, vos amis, votre famille et parfois même des étrangers que vous pourriez rencontrer sur les groupes de soutien des réseaux sociaux. «

