NavIC de l’ISRO reconnu par l’OMI comme faisant partie du système mondial de radio navigation

Press Trust of India11 déc.2020 10:13:54 IST

L’Organisation maritime internationale (OMI) a reconnu le NavIC indien comme une composante du système mondial de radionavigation (WWRNS), a annoncé mardi l’Organisation indienne de recherche spatiale. Cette reconnaissance a été décernée lors de la 102e réunion du Comité de la sécurité maritime de l’OMI (MSC-102) tenue en novembre 2020, a indiqué l’agence spatiale. Il a déclaré que NavIC était représenté à l’OMI par la Direction générale de la navigation (DGS), Ministère des ports, de la navigation et des voies navigables avec le soutien technique de l’ISRO. En avril 2020, NavIC L5 a été incorporé dans la norme 10403.3 de la Commission technique radio pour les services maritimes (RTCM) pour les applications différentielles du système mondial de navigation par satellite (GNSS), a déclaré l’ISRO.

Ces développements permettront l’utilisation de NavIC dans les domaines de la navigation maritime, de l’arpentage, de la géodésie, etc.

Le système régional indien de navigation par satellite (IRNSS), également appelé NavIC, est un système régional de navigation par satellite indépendant développé par l’Inde.

Il est conçu pour fournir un service d’information de position précis aux utilisateurs en Inde ainsi que dans la région s’étendant jusqu’à 1500 km de sa frontière, qui est sa principale zone de service.

Selon l’ISRO, l’IRNSS fournira deux types de services, à savoir, le service de positionnement standard (SPS) qui est fourni à tous les utilisateurs et le service restreint (RS), qui est un service crypté fourni uniquement aux utilisateurs autorisés.

Le système IRNSS devrait fournir une précision de position supérieure à 20 mètres dans la zone de service principale, a-t-il déclaré.

Le système qui offre des services tels que la navigation terrestre et maritime, la gestion des catastrophes, le suivi des véhicules et la gestion de flotte, l’aide à la navigation pour les randonneurs et les voyageurs, la navigation visuelle et vocale pour les conducteurs, a été nommé « NavIC » (Navigation avec Indian Constellation) par le Premier ministre Narendra Modi

