Nav, Wheezy et Lil Baby « Je n’ai pas besoin d’amis »

Hier soir, Nav et Wheezy sont venus livrer leur nouvel album collaboratif Tsunami d’urgence, un projet qui présente des apparitions de Gunna, Lil Baby, Young Thug et Sahbabii. Bien qu’il soit encore un peu trop tôt pour l’évaluer, il semblerait que les masses aient accueilli cette vague avec des visages souriants, beaucoup louant la chimie entre la fashionista canadienne et le beatmaker YSL. Bien qu’il y ait certainement beaucoup de bangers viables parmi lesquels choisir, il est difficile de discuter avec une nouvelle fonctionnalité de Lil Baby, qui continue de terminer son année stellaire avec « Don’t Need Friends ».

Sur le plan de la production, Wheezy établit une base de tempo avec ses percussions signature, superposant quelques synthétiseurs atmosphériques. Au niveau lyrique, Nav reste une créature d’habitude, ses bars sont généralement centrés sur ses goûts chers – et notamment exotiques. « Appelle un thottie, je frappe quand je veux, » rappe-t-il. « Quoi qu’il en soit, je vais peut-être la payer pour partir / Ma chienne Latino, mon choppa est russe / Wheezy sur les rythmes, ça coûte cher des percussions. » Bien que généralement plus discret, Lil Baby n’est pas sur le point d’être en reste par Nav, faisant correspondre chacun de ses flexions avec une magnificence égale.

À la base, « Don’t Need Friends » est un rap flex moderne typique, produit de manière magistrale, livré avec compétence et, finalement, à faible enjeu. Certains pourraient dire Tsunami d’urgence en un mot – que pensez-vous de la dernière version de Nav and Wheezy?

LYRIQUES CITÉES

Réservez-moi un spectacle et je m’envole à travers le pays

Je mange chez Nobu quand j’ai la faim

Conduire dans des sièges baquets, devait servir des seaux

Je pose le haut et je la laisse le sucer