Naughty Dog travaille apparemment sur des titres multijoueurs avec un service en direct

À Inexploré 4 et Le dernier d’entre nous 2 il semble que ce soit le prochain jeu de Le chien méchant pour jouer un jeu multijoueur. On sait depuis longtemps que le développeur américain travaille sur un nouveau grand ip ou sur un Le dernier d’entre nous 3 travaille.

Mais maintenant, pour la première fois, les annonces d’emploi semblent indiquer un jeu qui semble avoir une composante multijoueur assez significative.

Naughty Dog: Le nouveau jeu sera-t-il un pur jeu multijoueur?

Comme le rapporte Gamespot, il y en a un annonce d’emploi mis en ligne explicitement pour un Concepteur économique à la recherche d’un jeu multijoueur. Il déclare qu’un employé est recherché pour aider à créer quelque chose avec lequel les joueurs peuvent se présenter. Cela pourrait donc bien signifier un éditeur de personnages incluant des cosmétiques.

De plus, une certaine longévité doit être garantie et les joueurs doivent être motivés à jouer plus longtemps avec des récompenses. Naughty Dog mentionne d’autres domaines de responsabilité:

Concevoir, mettre en œuvre et optimiser des systèmes pour l’économie du jeu et la progression des joueurs

Stimuler la production du code et des ressources artistiques nécessaires à l’économie du jeu

Optimisation de la rentabilité dans l’intérêt des besoins du joueur

Développement d’analyses de données pour le comportement des joueurs et les réactions correspondantes

L’annonce parle toujours d’un jeu d’action multijoueur dans lequel l’économie du jeu et la progression des joueurs devraient jouer un rôle majeur. Dans quelle mesure est-ce peut-être même un Modèle de jeux en tant que service actes est discutable.

Peut-il s’agir du multijoueur autonome TLOU2? Cela semble plutôt improbable. Le rôle susmentionné d’éditeur de personnage ne semble pas en être un Ramification multijoueur de « The Last of Us 2 » pour s’adapter. Cependant, jusqu’à présent, pratiquement aucun détail n’a été communiqué ici, ce n’est donc toujours pas impossible.

Pour TLOU2 est une fois un multijoueur séparé annoncé été. Cependant, plus d’informations n’ont pas encore été données, plutôt un rejet. © VOUS / Naughty Dog

Projet secret: Croix de Stray

Peut-être y aura-t-il également un soutien pour le développement de Croix de Stray cherché. Dans le jeu, auquel on n’a fait allusion que jusqu’à présent, un scientifique et un voulu Criminel en tant que protagoniste, résoudre un conflit non spécifié.

Le directeur du jeu Naughty Dogs, Neil Druckmann, n’est sorti de quelque chose que jusqu’à présent « Très cool » parlé sur lequel le studio travaille. Ce dont il s’agit en fin de compte reste un mystère pour le moment.