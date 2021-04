Naughty Dog souhaite qu’il travaille sur le nouveau jeu Jak & Daxter

Quel sera le prochain jeu de The Last of Us et du studio Uncharted Naughty Dog? Probablement pas une nouvelle entrée dans la franchise classique Jak & Daxter, mais le co-président Evan Wells souhaite que ce soit le cas. S’exprimant aux côtés de Ted Price d’Insomniac Games lors d’un épisode de la série Game Maker’s Notebook et repris par VGC, les deux discutent pour savoir si les demandes des fans pour un nouveau titre Jak & Daxter sont reçues ou non.

Evan Wells a déclaré: « Nous le faisons, en fait. Nous avons eu quelques campagnes Twitter où les gens nous ont tweeté chaque jour [saying] « Je veux un nouveau Jak & Daxter, je veux un nouveau Jak & Daxter », et ce ne sont pas que de simples tweets de 280 caractères, ils ont des mèmes Photoshopped et tout ce qu’ils incluent au quotidien, et l’effort a être significatif. « Cependant, malheureusement pour ces fans engagés, Wells exclut catégoriquement un nouveau jeu de Naughty Dog. » Et je déteste le leur offrir, [but] nous n’avons pas Jak & Daxter ici en développement pour le moment. «

Mais le coprésident déclare que le studio a toujours beaucoup d’amour pour les deux protagonistes et les compare ensuite au duo Ratchet & Clank d’Insomniac Games. « Mais nous aimons toujours les personnages et je vois ce que vous les gars [at Insomniac] fais avec Ratchet et cela me fait souhaiter que nous l’ayons fait, et nous en aurions un en développement, car il y a encore beaucoup d’amour pour Jak & Daxter en studio. «

Bien sûr, des rumeurs très récentes indiquent la refonte de Naughty Dog Le dernier d’entre nous au lieu de revenir à l’une de ses franchises classiques. Nous devons également supposer qu’une nouvelle adresse IP est en préparation parallèlement au spin-off multijoueur Les dernières factions de nous. Les fans du développeur ont été exhortés à rester patients car « plusieurs choses intéressantes » seraient en production. Préférez-vous un nouveau jeu Jak & Daxter au lieu de ces projets spéculés? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.