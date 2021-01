Naughty Dog: rumeurs d’un nouveau jeu fantastique, mais ne vous excitez pas trop tôt!

Le dernier d’entre nous 2-Développeur Le chien méchant travaille officiellement sur un nouveau projet. Apparemment, il ne s’agit pas de la troisième partie de la série d’action-aventure autour d’Ellie, Joel et Abby. Un designer de Naughty Dog aide images énigmatiques à savoir pour la spéculation. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt.

After The Last of Us 2: Y a-t-il un jeu fantastique de Naughty Dog à venir?

C’est censé être un Jeu « très cool » sur lequel Naughty Dog travaille actuellement. Tant de choses que nous pouvons utiliser d’un post Twitter attendue du réalisateur de « TLoU2 » Neil Druckmann. Mais quel genre de jeu sera-ce? Les indices connus jusqu’à présent suggèrent un IP complètement nouvelle fermer. Les dernières rumeurs parlent d’un nouveau jeu fantastique. Celles-ci Mais les rumeurs ne sont pas vraies!

Des images conceptuelles déroutantes ont émergé: Hyoung Nam, directeur artistique principal de Naughty Dog, a publié trois images de concept sur ArtStation. Immédiatement, le moulin à rumeurs a éclaté, car ces images devraient évidemment nous montrer dans quelle direction le nouveau projet « cool » pourrait prendre. Elles sont intitulées «Femmes du Nord» et présentent chacune un motif complètement différent.

Pourquoi les images font-elles partie d’un nouveau jeu Naughty Dog? Le concepteur de Naughty Dog écrit à propos des images:

«Inspiration du nouveau jeu. Je sais de quoi je parle. «

Les images montrent « Femmes du Nord « : Les photos suivantes, qui devraient appartenir à un nouveau projet Naughty Dog, ont publié Hyoung Nam:

Une guerrière avec son épée. Elle a tué un cerf-volant. © Chien méchant / Hyoung Nam

Un chaman avec un crâne de bélier sur la tête. © Chien méchant / Hyoung Nam

Une femme aux yeux verts perçants. Un regard presque hypnotique. © Chien méchant / Hyoung Nam

Ne vous réjouissez pas trop tôt: le créateur lui-même nie les rumeurs!

L’artiste Naughty Dog qui a partagé cette œuvre d’art fantastique indique maintenant clairement qu’elle NE PAS lié à un nouveau projet du studio (via JeuxRadar).

Ce jeu a inspiré les images conceptuelles: Ils sont plutôt basés sur celui récemment publié Assassin’s Creed Valhallaauquel Hyoung Nam avait joué auparavant. On a parlé de ce jeu lorsque le concepteur a dit: « Inspiration du nouveau jeu ».

En attendant, Nam l’a corrigé dans le texte accompagnant les images chez ArtStation.

L’attente continue: Nous ne savons donc toujours pas avec certitude sur quoi Naughty Dog travaille dans les coulisses. UNE nouvelle IP est aussi probable qu’un nouveau The Last of Us. Depuis la sortie de « The Last of Us 2 » a eu lieu il y a seulement six mois, le nouveau projet Naughty Dog va toujours être à un stade précoce de développement sont situés. En conséquence, il faudra un certain temps avant que nous puissions en entendre davantage à ce sujet.

Il y avait quelque chose: Stray’s Cross

Des rumeurs antérieures parlaient d’un autre projet sur lequel Naughty Dog travaille actuellement. Lors d’une réunion d’affaires Sony, le jeu secret a été nommé « Croix de Stray » parlé. C’est censé être un Jouez avec des éléments steampunk devrait agir.