Naughty Dog révélera le dernier d’entre nous multijoueur «quand il sera prêt»

Les fans de The Last of Us espéraient que la célébration annuelle d’hier de la franchise exclusive PlayStation apporterait des nouvelles sur le jeu multijoueur désormais tant attendu se déroulant dans le même univers que Joel et Ellie. Et bien que le studio ait commenté l’existence du projet, ce n’est probablement pas le genre de mise à jour que les fans recherchaient.

Dans un article sur le site Web de Naughty Dog, la responsable de la communication, Rochelle Snyder, a expliqué : « En bref, nous y travaillons – nous voyons les commentaires de la communauté car beaucoup d’entre vous réclament le multijoueur et veulent des mises à jour. Pour l’instant, nous allons dire que nous aimons ce que l’équipe développe et que nous voulons leur laisser le temps de construire leur projet ambitieux, nous en dévoilerons plus quand ce sera prêt ! » Snyder poursuit en mentionnant comment le développeur recrute actuellement pour des postes liés au multijoueur afin de développer l’équipe préexistante. Au moment de la rédaction de cet article, Naughty Dog annonce des postes vacants dans 61 postes différents, notamment ceux de concepteur principal en monétisation / économie et de programmeur d’IA pour le multijoueur.

Lorsque Naughty Dog a confirmé son intention de transformer le jeu en ligne de The Last of Us: Part II en son propre truc, on a supposé que le projet ne serait pas trop loin du lancement du solo. Cela s’est très certainement avéré ne pas être le cas, cependant. Le studio le décrivant comme un « projet ambitieux » et continuant à faire de la publicité pour de nombreux autres postes ouverts, le jeu autonome semble encore loin. Revenez l’année prochaine pour un revival, peut-être ? Avec un peu de chance?

Dans le cadre de The Last of Us Day, l’équipe a publié de nouveaux produits dérivés que les fans peuvent acheter et a partagé la première image de l’adaptation HBO de la série pour la télévision. Quand pensez-vous que le spin-off multijoueur de The Last of Us sortira probablement ? Faites une prédiction dans les commentaires ci-dessous.