Naughty Dog recrute un concepteur d’économie pour le mode multijoueur de The Last of Us 2

Nous savons que le travail est en cours sur The Last of Us: Part II spin-off multijoueur tant attendu: le patron de Naughty Dog Neil Druckmann l’a plus ou moins admis sur Twitter la semaine dernière, plaidant pour la patience des fans. Pourtant, bien que l’on ne sache pas à quel point le suivi de Factions est proche de la sortie, nous savons que le développeur continue d’étoffer ses rangs avec un certain nombre d’embauches axées sur le multijoueur.

Un de ces rôles dans la publicité en ce moment, comme l’a repéré GameSpot, est la position d’un concepteur économique. Le texte de présentation devrait vous donner une bonne idée du type de tâches dont le candidat sera responsable: «Nous recherchons un concepteur d’économie multijoueur passionné qui peut nous aider à créer des voies d’expression de soi pour nos joueurs, assurer une solide longévité à notre jeux, et offrez à nos joueurs de formidables récompenses à atteindre. »

La description de poste continue que les recrutements seront nécessaires pour «concevoir et ajuster l’économie et la progression du jeu» et «collaborer étroitement avec [the live operations team] pour optimiser l’économie et répondre aux besoins des joueurs ». Tout cela est plutôt simple, mais nous pouvons faire quelques inférences sur ce à quoi ressemblera l’avenir du multijoueur de The Last of Us sur cette base.

En fait, il semble que Naughty Dog cherche à créer une expérience de type très «collante», avec des mises à jour régulières, comme nous le voyons avec Call of Duty: Black Ops Cold War ou Fortnite. De toute évidence, la franchise a son propre style de jeu, mais nous ne serions pas choqués de voir le développeur doubler le support post-sortie ici.

Naturellement, le mot «économie» mènera directement les lecteurs aux microtransactions, et même si nous prévoyons que ce titre aura tous les attributs d’un jeu multijoueur moderne – un Battle Pass, par exemple, semble cloué – il convient de noter qu’il apparaît très bien faire référence aux économies en jeu ici; cette position est annoncée parce que Naughty Dog veut «donner à nos joueurs de grandes récompenses pour lesquelles lutter».

J’espère que nous pourrons voir ce qu’il a cuisiné dans un avenir pas trop lointain.