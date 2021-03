Naughty Dog recrute des développeurs

Le chien méchant, développeur de « The Last of Us » et « Inexploré«Selon les rapports, l’embauche de développeurs pour concevoir un jeu multijoueur.

Une nouvelle liste d’emplois sur le site de Le chien méchant comprend un poste vacant pour le rôle de concepteur économique (multijoueur). Les responsabilités du poste incluent la collaboration « De manière extensive avec l’équipe Live Ops pour optimiser l’économie et répondre aux besoins des joueurs. »

Les exigences comprennent «Compréhension du ton narratif» et «solide connaissance du jeu d’action multijoueur», suggérant que le jeu se déroulerait dans le genre de l’action avec un fort accent sur la narration.

Il est actuellement difficile de savoir si le jeu multijoueur est le spin-off « Factions » pour « The Last Of Us Part II ». « Factions »,, est sorti avec le premier jeu.

Il était initialement prévu pour être lancé avec le Partie II, mais il a été supprimé car « A dépassé un mode supplémentaire cela pourrait être inclus dans notre vaste campagne solo. »