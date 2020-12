Naughty Dog promeut le dernier d’entre nous, le chef créatif Neil Druckmann, au poste de co-président du Stuido

Neil DruckmannLa star de la marque est définitivement à la hausse dans le monde du jeu vidéo, en particulier au studio de développement appartenant à Sony, Le chien méchant.

Druckmann a été le directeur créatif de The Last of Us et de sa suite, The Last of Us: Part 2, ainsi que Uncharted 4. Beaucoup de ses jeux ont brisé des records pour le studio et pour la PlayStation dans son ensemble.

Maintenant, Druckmann a été promu coprésident de Naughty Dog, complétant ainsi une ascension fulgurante dans l’entreprise.

Druckmann a commencé comme programmeur et concepteur, avant d’être nommé vice-président de Naughty Dog en 2018. Maintenant, il entre dans l’une des grandes chaises en tant que co-président, aux côtés d’Evan Wells.

Estimant clairement que deux têtes valent mieux qu’une, le studio a annoncé qu’Alison Mori et Christian Gyrling prendraient tous les deux l’ancien rôle de Druckmann, devenant co-vice-présidents.

Mori et Gyrling étaient autrefois respectivement directeur des opérations et codirecteur de la programmation de Naughty Dog.

Druckmann confirmé sur Twitter que sa nouvelle position ne signifie pas qu’il sera assis sur la touche.

Ravi d’aider à diriger le groupe de développeurs le plus incroyable avec mon ami et mentor, @evan_wells! Et bravo à @cgyrling et @yoalimo sur leurs promotions bien méritées et en retard! https://t.co/7pNIXpZHRY – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 5 décembre 2020

«Je vais toujours diriger et écrire, tout en aidant à encadrer la prochaine vague de créateurs», a déclaré Druckmann dans un tweet de suivi.

Mais ce n’est pas tout ce que Druckmann va faire. Ses fonctions dans le monde du jeu vidéo se produiront parallèlement à de nouvelles entreprises dans le domaine de la télévision.

Il y a un an, il a été révélé que HBO allait adapter The Last of Us dans une nouvelle série pour la télévision. Le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, a été annoncé pour être à la barre, mais il ne dirigera pas ce navire seul.

Il a également été annoncé que Druckmann interviendrait en tant que co-show runner, aux côtés de Mazin. Cela a amené beaucoup à croire davantage en l’authenticité du spectacle. Que vous ayez aimé ou détesté les choix créatifs faits dans The Last of Us: Part 2 (et beaucoup d’entre vous les ont haaaaaaés), il n’en reste pas moins que l’esprit créatif derrière le jeu sera au volant de la série télévisée.

Aucune annonce de casting n’a été faite pour le moment et HBO vient de lancer récemment la série pour une saison complète.

Bien sûr, de nombreuses théories de fans ont circulé pour savoir qui pourrait jouer Joel dans cette réinvention de HBO. Nous avons vu des spéculations sur tout le monde, de Hugh Jackman à Josh Brolin.

Peu importe qui est choisi comme le visage de The Last of Us sur le petit écran, une chose est sûre, c’est que l’esprit derrière la série sera authentique, avec Druckmann à la tête de cette émission et de Naughty Dog dans son ensemble.