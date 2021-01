Naughty Dog pourrait travailler sur un nouveau projet

Après le lancement en juin dernier de « The Last of Us Part II« , Le développeur Le chien méchant il travaille peut-être déjà sur un nouveau jeu. Bien que jusqu’à présent aucune information sur son sujet n’ait été révélée ou que l’activité récente des salariés de l’étude ait été officiellement confirmée, cela laisse à penser qu’il existe d’importants mouvements internes au sein de l’entreprise.

Un grand nombre de développeurs d’entreprise ont commencé à annoncer vers la nouvelle année qu’ils ont reçu des promotions au sein des bureaux, le cas le plus notable étant Neil Druckmann, qui est maintenant président associé de l’étude.

Certains portails spécialisés soulignent que les profils en Linkedin des développeurs Richard Carnbier et Vinit Agarwal Ils ont été promus à des postes de direction à la fin de l’année dernière. Ces mouvements pourraient indiquer que les deux pourraient diriger des équipes de développement au sein du studio dans un proche avenir.

Dans ton profil, Agarwal note qu’il a une première expérience dans les titres multijoueurs. Il est à noter que, ces derniers mois, Le chien méchant Il a également amené un grand nombre de nouvelles recrues au studio. Cette extension a été signalée comme les premières étapes vers la création d’un nouveau jeu.

En 2019, il aurait été révélé que l’aspect multijoueur dans « The Last of Us Part II« Aurait été retiré du jeu, mais que son package de programmation n’aurait pas été complètement abandonné. En effet, la vision de ce composant du jeu était plus large que le « Factions”Dans le dernier titre.

Jusqu’à présent, la société n’a fait aucune annonce à venir pour les consoles de prochaine génération, il ne reste donc plus qu’à attendre le prochain grand événement de Sony juste au cas où l’entreprise déciderait d’annoncer son prochain déménagement là-bas.