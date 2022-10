Naughty Dog pourrait sortir un nouveau jeu sur PlayStation

Une nouvelle offre d’emploi publiée par Sony a déclaré qu’il collaborait pour développer un nouveau jeu avec le développeur le chien méchant, créateur de grands titres comme »The Last of Us » ou »Uncharted ». Dans l’annonce, Sony recherche un nouveau concepteur de jeux vidéo pour rejoindre son équipe de studio à San Diego, en Californie.

Auparavant, il a été signalé que Sony créait une nouvelle équipe de développement de jeux en interne en partenariat avec PSS Visual Arts, travaillant sur un nouveau projet non annoncé qui est développé en collaboration avec Naughty Dog.

Bien qu’il n’y ait pas encore d’annonce officielle de Sony ou de Naughty Dog, l’équipe du Visual Arts Service Group de PlayStation est également située à San Diego, donc cette nouvelle annonce pourrait s’appliquer au nouveau stagiaire du studio.

Visual Arts était auparavant impliqué dans le remake de « The Last of Us » et a été créé pour soutenir et aider à développer les franchises PlayStation les plus populaires en travaillant sur de futurs projets Naughty Dog.

Alors que Naughty Dog est principalement connu pour sa récente série de franchises à succès, le développeur s’est fait un nom avec des jeux vidéo comme »Crash Bandicoot » et »Jak and Daxter », qui sont sortis dans les années 1990 et au début des années 1990. 2000.

Au cours des deux dernières décennies, le développeur s’est apparemment concentré principalement sur « Uncharted » et « The Last of Us », en publiant une série de suites, de retombées et de remakes. De plus, en raison de l’énorme succès des jeux vidéo, les deux propriétés ont été adaptées en films et émissions de télévision.

Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations sur le nouveau projet Naughty Dog.