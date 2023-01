Naughty Dog n’a pas l’intention de développer un autre jeu Uncharted

Le président de Le chien méchant, Neil Druckmanvient de confirmer que le développeur de jeux vidéo n’envisageait pas de poursuivre la franchise de »Inexploré ». Lors d’une interview, Druckmann a expliqué que si d’autres de ses jeux avaient le potentiel d’une suite, « Uncharted » n’en faisait pas partie.

Tout en comparant les différences du jeu »Le dernier d’entre nousAvec la nouvelle adaptation de HBO, Druckmann a déclaré qu’il était prêt à travailler sur un jeu de la partie III, tandis que « Uncharted » restait en sommeil dans le développement au sein de Naughty Dog.

Cela pourrait aussi vous intéresser : De nouveaux jeux qui sortiront avec la PlayStation VR 2

« Chez Naughty Dog, nous sommes très, très privilégiés que notre éditeur soit Sonyce qui signifie que Sony finance nos jeux, nous soutient et nous appartenons à Sony « , a expliqué Druckmann. « Ils nous ont soutenus à chaque étape du chemin pour suivre nos passions, ce qui signifie que juste parce que quelque chose réussit, les gens pensent qu’il y a tout cette pression et que nous devons faire une suite. »

Je continue en disant: »Ce n’est pas le cas. Pour nous, ‘Uncharted’ a été un succès incroyable (‘Uncharted 4’ était l’un de nos jeux les plus vendus) et nous pouvons apporter notre touche finale à cette histoire et dire que nous avons terminé. Nous avançons vers de nouvelles productions. »

Depuis la sortie de »Uncharted 4 : A Thief’s End » en 2016, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant un cinquième volet de la franchise, mais Naughty Dog et Druckmann ont démenti cette information à plusieurs reprises. Cependant, bien que la société de production d’origine ne poursuive pas avec » Uncharted », il a été signalé qu’il pourrait y avoir un nouveau redémarrage de l’histoire avec un jeu développé par un développeur inconnu.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ce que contient chaque édition de Dead Space Remake

Un autre rapport récent a affirmé que le prochain jeu sur lequel Druckmann travaille chez Naughty Dog est » The Last of Us Part III ». Soi-disant, Naughty Dog a la partie III en préparation, ainsi qu’un port PC pour » The Last of Us Part I Remake » et un multijoueur pour la série intitulée » Factions 2 ».

Dans une récente interview sur « The Last of Us » sur HBO, Druckmann a été interrogé sur le potentiel d’une troisième histoire. « Je pense qu’il y a plus d’histoire à raconter », a-t-il déclaré. HBO diffuse actuellement de nouveaux épisodes de » The Last of Us » tous les dimanches.