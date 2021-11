Naughty Dog marque les 10 ans d’Uncharted 3 avec un article de blog spécial

Voici une étape importante susceptible de vous faire sentir vieux : aujourd’hui marque le 10e anniversaire d’Uncharted 3: Drake’s Deception. Cela fait vraiment une décennie que Naughty Dog a sorti le troisième opus sur PlayStation 3, un peu plus de 18 mois avant la sortie de The Last of Us. Depuis lors, le jeu a été remasterisé dans le cadre d’Uncharted: The Nathan Drake Collection et est toujours considéré comme l’une des meilleures entrées à ce jour. Pour marquer l’anniversaire d’aujourd’hui, Naughty Dog a publié un article de blog spécial écrit par le président Evan Wells, le vice-président Christain Gyrling et le directeur du jeu Kurt Margenau qui réfléchit sur le développement du jeu.

Les trois réfléchissent à leurs souvenirs préférés de travail sur Uncharted 3, à leurs scènes préférées et à leurs plus grandes expériences d’apprentissage au cours du projet. Par exemple, Wells explique son amour pour le côté en ligne du titre. « J’ai vraiment aimé travailler sur le côté multijoueur des choses. C’était une très petite équipe décousue qui s’appuyait sur notre première sortie MP que nous avions dans Uncharted 2. Tant de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, nous avons considérablement amélioré nos conceptions de cartes, et a fait quelques mises à jour en direct très tôt avec des modes à durée limitée et même des cartes expérimentales que nous avons parcourues appelées « The Lab ».

Margenau évoque ensuite la célèbre scène où Nathan Drake est perdu dans le désert à la suite d’un accident d’avion. « Notre concepteur principal Richard Lemarchand voulait vraiment capturer l’échelle cinématographique épique du désert et le sentiment d’être perdu, à la manière de Lawrence d’Arabie [1962 film] fait. Donc, nous jouions avec ces plans ridiculement larges avec la caméra à des centaines de mètres de Drake, comme un tir d’hélicoptère et permettant toujours au joueur d’avoir le contrôle. Je me souviens avoir expérimenté tous les différents fondus et comment faire avancer la séquence de ces manières non traditionnelles; comment raconter cette petite mini histoire de Nate complètement perdu, à son point le plus bas et faire ressentir au joueur cette absence de but. »

Wells explique ensuite que la plus grande chose qu’il a apprise a été pendant le développement d’Uncharted 3, et c’est qu’annoncer un jeu et sa date de sortie en même temps n’est pas toujours la meilleure idée. « Notre bande-annonce de révélation incluait notre date de sortie et il était extrêmement difficile de s’y tenir. Nous avons dû retirer la plupart des ressources (déjà très limitées) des premiers développements de The Last of Us, et c’était toujours un processus de développement difficile pour nous. «

Ce ne sont que quelques exemples des réponses intéressantes que Wells, Gyrling et Margenau donnent tout au long de l’article, nous vous recommandons donc de tout lire lorsque vous disposez de quelques minutes de libre. Quels sont vos souvenirs préférés d’Uncharted 3: Drake’s Deception ? Partagez-les dans les commentaires ci-dessous.