Naughty Dog «  fait quelque chose de très cool  » alors que l’embauche a été annoncée

Vous voulez travailler pour Naughty Dog? Rejoignez la file d’attente car nous devons imaginer que le développeur sera inondé de CV pour les postes vacants qu’il a à offrir dans le cadre de son prochain grand projet. Partagé par le compte Twitter officiel de l’équipe puis retweeté par Neil Druckmann, de nombreux secteurs de production embauchent du personnel, y compris l’animation, l’art, l’interface utilisateur, l’assurance qualité et la programmation. Ceux qui auront la chance d’être choisis travailleront sur « quelque chose de très cool », comme l’a dit le coprésident Druckmann du jour au lendemain.

Venez travailler avec nous! Nous faisons quelque chose de très cool! 🤐 https://t.co/ZGU6W3cAKU– Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 14 janvier 2021

Et c’est là que la spéculation commence pour les fans, bien sûr. Après avoir sorti The Last of Us: Part II l’année dernière, on a l’impression que Naughty Dog pourrait emprunter un certain nombre de voies de développement différentes. Une troisième entrée dans la série est toujours une option immédiate, mais peut-être que l’équipe veut faire une pause dans les aventures d’Ellie et Abby pour le moment. À l’autre bout du spectre, peut-être qu’une nouvelle propriété intellectuelle pourrait être en préparation. Le moment est-il enfin venu de voir Savage Starlight se transformer en un véritable RPG de science-fiction? Nous ne pouvons qu’espérer. Quoi qu’il en soit, cependant, il s’agit certainement d’un projet PlayStation 5 vraiment passionnant.

Que voulez-vous que Naughty Dog fasse ensuite? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.