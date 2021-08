Naughty Dog continue de flirter avec le crunch dans l’industrie

Il semblerait que le studio responsable de The Last of Us continue de dénigrer ce terme. Personne ne dirait que le craquement chez Naughty Dog est une chose du passé.

Nous comprenons tous que les choses ne sont ni noires ni blanches. Jusqu’ici nous venons. Cependant, certaines lignes font une différence importante lorsqu’il s’agit de définir ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas. Puis le craquement chez Naughty Dog n’est toujours pas clair où il est puisque l’entreprise continue à défendre certains concepts qui devraient supposer des lignes rouges.

C’est dans une nouvelle interview qu’ils ont concédé à GameInformer où les créatifs se sont notamment exprimés sur le sujet. À un certain moment de l’entretien, on leur pose des questions sur le terme croquer et sur les syndicats comme mesure possible pour éviter ces problèmes. Malheureusement, et sans surprise, les responsables de l’étude continuent de défendre leur modèle.

En premier lieu, ils utilisent l’expression de «chacun définit le crunch d’une manière», Essayer de réorienter la discussion vers la définition d’un concept plutôt que l’acceptation qu’il représente un problème. La chose va un peu plus loin lorsque les enquêteurs poursuivent le sujet et évoquent les syndicats. A ce stade, Evan Wells et Neil Druckmann n’hésitent pas à déclarer que cela ne résoudra aucun problème.

Leurs arguments sont, entre autres, qu’il y a des ouvriers qui veulent faire des heures supplémentaires de leur plein gré, travailler le dimanche parce qu’ils s’occupent de leurs enfants le vendredi ou qu’ils ne peuvent pas fermer les serveurs quand la main marque 40 heures dans une semaine car cela les ferait se sentir attachés.

Confondre la vitesse avec du bacon

Comme nous l’avons dit au début, il est évident que il n’y a pas de solution magique qui résout tous les problèmes de la société. Ni ceux de la croquer ou l’exploitation du travail. Nous avons tous traversé des moments où le travail est plus intense et d’autres où il se détend et nous pouvons profiter davantage de ce que nous faisons.

Cependant, ce que défend Naughty Dog avec ces déclarations n’est pas le fait spécifique d’une journée de plus grande charge de travail. C’est l’enkystement d’une pensée dans laquelle l’ouvrier aime à être exploité. Ils vont jusqu’à affirmer qu’ils ne peuvent pas interdire d’aller travailler le dimanche car il y a des gens qui sont mieux lotis pour la « conciliation familiale ». Bien sûr, chaque famille est un monde différent et il se peut que quelqu’un souhaite un horaire différent.

Cependant, ils utilisent une particularité pour généraliser la pensée et l’amener à leur terrain, justifiant que ce n’est qu’avec un « travail acharné » et en faisant ce type de pratique que l’on peut arriver là où ils sont. Et ce, venant d’une entreprise qui milite tant pour la diversité, l’inclusion et ce type de politique reste, au moins,