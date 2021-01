Naughty Dog confirme que son nouveau jeu est en développement

À six mois seulement Chien Naugthy lancera à la vente « The Last of Us Part II« , Devenir créancier du titre de » Jeu de l’année « dans le Prix ​​du jeu 2020, la maison des développeurs Playstation est très occupée. Non seulement ils transformeront la franchise susmentionnée en une série pour HBO, sont également en préparation pour leur prochain match.

Les jours précédents, il a été annoncé que le studio était en train d’embaucher dans une grande variété de postes disponibles au sein de l’entreprise. Ces postes varient dans des fonctions telles que la production, l’art, l’animation et le service de support technique.

Ces embauches ont rapidement été identifiées comme des exigences pour le nouveau projet que le studio a en main. Neil Druckmann, qui est maintenant coprésident de l’étude, irait à Twitter pour partager une liste de postes vacants, en invitant vos abonnés à soumettre leur candidature.

«Nous faisons quelque chose de vraiment formidable», commenterait le créateur, sans toutefois donner plus de détails à ce sujet. Il terminerait sa publication par un emoji avec une fermeture sur la bouche, indiquant que ce sont des plans qu’il n’a pour l’instant pas l’intention de révéler au public.

En plus de la récente promotion de Druckmann, chien méchant a présenté ces derniers mois un grand nombre de promotions parmi ses employés. Ces modifications ont été apportées pour récompenser les résultats favorables obtenus « The Last of Us Part II», Malgré les commentaires négatifs dans ses premières heures de sortie.

Ce nouveau titre est probablement dans les tout premiers stades de développement, il serait donc peu probable de s’attendre à une annonce à ce stade. Il est également possible que ce nouveau titre devienne exclusif à la PlayStation 5.