Naughty Dog cherche à apporter l’ambition et la qualité de la marque de studio au projet multijoueur

Dans un certain nombre d’offres d’emploi axées sur le multijoueur, Naughty Dog a exprimé son objectif d’« apporter le même niveau d’ambition et de qualité que nos jeux caractéristiques et axés sur l’histoire » à sa nouvelle expérience en ligne. Il est presque certain que l’équipe fait référence à son jeu multijoueur autonome The Last of Us, qui a été annoncé il y a plus d’un an, avant la sortie de The Last of Us: Part II.

Les détails de ce projet restent très secrets, mais son ampleur semble grandir avec chaque extrait sonore publié. Les factions originales se sont avérées une partie extrêmement populaire de The Last of Us et The Last of Us Remastered, mais il semble que l’équipe californienne ait des projets scandaleusement ambitieux pour son successeur. Sony, incidemment, est également à la recherche de gros succès multijoueurs.

Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir la sortie en ligne en action.