Naughty Dog a plusieurs nouvelles annonces en route

Niel Druckman, coprésident de Le chien méchant et directeur de « The Last of Us Part II », a révélé que le studio travaille sur plusieurs nouveaux projets.

Druckman s’est récemment rendu sur Twitter pour partager que l’étude acclamé par la critique travaille actuellement sur un certain nombre de choses, mais demandez de la patience au sein de la communauté des joueurs.

Il a dit: «Si vous me tweetez, vous posez des questions sur un futur projet, je ne peux rien dire… Soyez patient s’il vous plaît. Nous avons plusieurs choses intéressantes que nous avons hâte de partager avec vous. Dès que nous le pourrons, nous le ferons!

Une offre d’emploi concernait un concepteur de niveau / environnement (un joueur) suggérant que le projet inopiné pourrait être lié à « Le dernier d’entre nous ». Factions, le mode multijoueur de «The Last Of Us Part II», a été supprimée, car elle «s’est développée au-delà d’un moyen supplémentaire qui pouvait être inclus dans notre vaste campagne solo. »

Dans d’autres nouvelles de « Le dernier d’entre nous », HBO a officiellement élu Pedro Pascal et Bella Ramsey de « Game of Thrones » jouer Joel et Ellie dans l’adaptation télévisée Druckmann a partagé l’annonce sur Twitter et a exprimé son enthousiasme pour travailler avec Pascal et Ramsey.