Naughty Boy a remporté une énorme victoire sur un accord ou aucun accord avant de devenir célèbre

Magis Collection Me Too Rocking chair enfant Dodo - Magis Collection Me Too bleu en matière plastique

Rocking chair enfant Magis Collection Me Too design Bleu en Matière plastique. Dimensions : L 86 cm x l 41,5 cm x H 58,5 cm - Assise : H 35 cm. Après l'énorme succès de Puppy, le célèbre chien signé Eero Aarnio, Magis présente l'oiseau Dodo. Ce siège à bascule au look ultra fun va vite devenir le compagnon de jeu préféré des enfants ! Les couleurs sont gaies, les formes sont rondes et ludiques : tout pour cultiver au quotidien les goûts futurs de nos petits créateurs en herbe. Léger, utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, les enfants pourront le transporter de la chambre au jardin. Pour Magis, Oiva Toikka ressuscite le "Dodo", cet oiseau légendaire de l'Ile Maurice anéanti au 17ème siècle lors de la colonisation de l'île. L'artiste finlandais Oiva Toikka est mondialement connu pour ses créations en verre soufflé et notamment pour sa collection d'oiseaux "Birds". Il a reçu de nombreuses récompenses, parmi elles le prix du Lunning design, la médaille Pro Finlandia, l'award Worls Glass Now 85... Dodo est un bel objet signé par un grand nom qui n'est pas réservé qu'aux enfants !