Natty Knocks : un nouveau film d’horreur en préparation avec Danielle Harris et Robert Englund

Directeur Dwight Petit réunira quelques grands noms du monde de l’horreur pour son prochain long métrage. Deadline rapporte que Little, qui a réalisé Halloween 4 : Le retour de Michael Myersdirigera le thriller d’horreur Natty frappe du film Bridge After Dark. En novembre, le film sera présenté aux acheteurs potentiels à l’American Film Market.





Le film réunira une ancienne enfant star Danielle Harris Avec peu; elle a précédemment joué Jamie Lloyd, la fille de Laurie Strode de Jamie Lee Curtis, dans Halloween 4. Sont également attachés au film d’autres légendes de l’horreur Robert Englund (Freddy), que Little a également réalisé dans Le fantôme de l’Opéraet Bill Mosley (Les rejets du diable) aux côtés de Jason James Richter (Sauvez Willy) et Charlotte Fontaine-Jardim (Le mal vit ici). Richter produit également avec Sandy Little et Amit Sarin tandis que Vineesha-Arora sera le producteur exécutif.

Écrit par Benjamin Olson, Natty frappe suit une « baby-sitter d’une petite ville (Fountain-Jardim) qui, la veille d’Halloween, avec ses » enfants « , doit survivre au tueur en série Abner Honeywell qui est lui-même le fils traumatisé de la légende de l’horreur du film B connue sous le nom de » Natty Knocks « . ‘”

« Natty frappe est une autre entrée stellaire dans la filmographie de genre remarquable et longue de Dwight », a déclaré Jordan Dykstra de Film Bridge After Dark dans un communiqué. « L’horreur a vraiment fonctionné ces derniers temps à tous les niveaux du marché, et le moment ne pourrait pas être mieux choisi pour dévoiler Natty. »

Little a ajouté: «Depuis que j’ai travaillé avec Robert Englund sur le fantôme de l’Opéraje cherchais un moyen pour nous de trouver un projet à faire ensemble. Natty frappe est exactement le film d’horreur de petite ville que j’espérais trouver pour revenir dans ce genre.





Dwight Little a aidé à faire de Danielle Harris une star de l’horreur

Après Dwight Little réalisé Halloween 4, Danielle Harris serait à jamais une icône de l’horreur. Elle a repris son rôle de Jamie Lloyd dans Halloween 5 : La Revanche de Michael Myers avant d’apparaître comme Annie Brackett dans les deux films de Rob Zombie Halloween films. Harris continue de maintenir une forte présence dans la communauté de l’horreur avec son podcast, Parlez-moi effrayantqu’elle co-anime avec Halloween co-star Scout Taylor-Compton.

Robert Englund est peut-être le plus synonyme de Freddy Krueger, bien qu’il soit récemment revenu au genre de l’horreur avec un autre rôle mémorable dans la série Netflix. Choses étranges. Récemment, sa co-star du film original de Freddy Krueger, Heather Langenkamp, ​​a déclaré qu’elle espère combattre Freddy une fois de plus dans une suite héritée de Freddy. Comme les fans, elle attend qu’Englund revienne une fois de plus en tant que Freddy.

Pour l’instant, ces stars de l’horreur seront présentées ensemble dans Natty frappe. Le film n’a pas encore de date de sortie.