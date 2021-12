Natti Natasha donnera son dernier concert de 2021 : c’est quand et comment le voir

Natti Natasha Elle est l’une des chanteuses les plus remarquables du monde du reggaeton car elle a réussi à marquer le territoire au fil du temps. La chanteuse a commencé sa carrière musicale dans son église où elle fréquentait quand elle était enfant et a démontré ses talents de chanteuse.

Quand j’avais 18 ans, Natasha enregistre ses premières chansons. Désormais, la diva donnera le dernier concert de l’année.

Quand est-ce et comment voir le concert ?

La diva donnera ce samedi 18 décembre, le dernier concert live à travers HBO Max à 20h00, Mexique.

La chanteuse a remporté des dizaines de certifications Or et Platine, grâce aux plus de 6 milliards de visites sur sa page de Youtube et ses incalculables reproductions de ses thèmes musicaux.

L’un de ses meilleurs succès a été « Criminel » en collaboration avec Ozuna et « Sans pyjama » de la main de Becky G, ils sont devenus des hymnes de tous les partis tant au Mexique qu’en Amérique latine.

Que peut-on voir Natti Natasha samedi ?

L’artiste démontrera sans aucun doute les raisons pour lesquelles elle a été sélectionnée avec 4 Awards « Lo Nuestro », 6 « Your Urban Music » et 1 « Billboard of Latin Music », avec tout le style qui la caractérise et nous verrons pourquoi des musiciens comme Bad Bunny, les Jonas Brothers, David Guetta et Dimitri Vegas & Like Mike ont collaboré avec elle.

Quelles ont été vos tournées musicales jusqu’à présent ?

Natti Natasha Europa Tour (2018)

Tournée Illuminatti (2019)

Visite NattiVity (2022)

