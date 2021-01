Natsume annonce une sortie supplémentaire sur Xbox One pour Harvest Moon: One World

Le président et chef de la direction de Natsume Inc. Hiro Maekawa a récemment publié un message du Nouvel An sur le site officiel. Le message parlait de l’impact du COVID-19 en 2020 et des espoirs pour 2021.

Lors de l’annonce, le président a déclaré que le prochain match Harvest Moon: un monde lancera également sur le Xbox Une. Auparavant, le jeu avait été annoncé pour être lancé uniquement sur Nintendo Switch et PlayStation 4.

Bien que la date de sortie de ces plates-formes ait déjà été annoncée, il ne semble pas que la version Xbox One soit lancée le même jour. Le président a déclaré que la date de sortie serait annoncée: «dans un proche avenir». Les éditions collector actuelles n’ont également été annoncées que pour Nintendo Switch et PlayStation 4.

Selon l’entreprise, Harvest Moon: un monde sera le plus grand Lune des récoltes jeu dans l’histoire. Les joueurs exploreront un monde plus ouvert qui contient plusieurs mondes.

Harvest Moon: un monde est la dernière simulation agricole de Natsumede Lune des récoltes series, qui conserve le nom localisé du Bokujo Monogatari franchise, mais est légèrement différente.

Natsume a déclaré avoir eu du succès avec son nouveau Lune des récoltes série pour l’entreprise. Harvest Moon: Light of Hope: édition spéciale a été lancé en 2018. Le jeu est resté solide dans les ventes numériques et physiques et est actuellement le titre le plus vendu de la série de Natsume.

Harvest Moon: un monde est le cinquième opus de la série de Natsume. Les joueurs parcourent les plages de Halo Halo et les montagnes de Salmiakki. Le jeu commence avec les agriculteurs qui n’ont pas accès à certaines cultures. En voyageant à travers les nouveaux endroits, les joueurs peuvent trouver des cultures et des animaux nouveaux pour eux.

La société a précédemment révélé les intérêts romantiques du jeu, qui a toujours fait partie de la série. Les joueurs peuvent choisir l’un des nombreux personnages à travers les régions pour se marier et fonder une famille avec.

Plusieurs éditions limitées ont également été annoncées, ainsi que les éditions physiques ou numériques standard. Les éditions collector contiennent des éléments tels que la bande originale de «Life on the Farm», des épinglettes, des affiches en tissu, des boîtes à musique et des poulets en peluche. Les articles diffèrent selon l’endroit où les joueurs achètent les jeux et selon la région.

Harvest Moon: un monde sortira sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 2 mars. La date de sortie de la Xbox One n’est pas encore connue.