La série le Tresor des templiers sur Disney + avec Lisette Alexis

La célèbre franchise de films de Nicolas Cage le Tresor des templiers se dirige vers la télévision, avec une toute nouvelle piste et un tout nouveau scénario dans une série Disney +, et il semble que cette serie aura en vedette Lisette Alexis de Éclipse totale. Alors qu’il a été rapporté en 2020 que Cage était peut-être à bord pour un troisième film, la série télévisée amènera un casting plus jeune pour raconter une histoire différente aux films, mais vient toujours du producteur Jerry Bruckheimer, qui a initialement discuté du projet avec Collider en mai de l’année dernière.

« Nous travaillons certainement sur un Tresor des templiers pour le streaming et nous travaillons sur un pour le grand écran « , a déclaré Bruckheimer à l’époque. « J’espère qu’ils se réuniront tous les deux et nous en apporterons un autre. Tresor des templiers, mais ils sont tous les deux très actifs… Celui de Disney+ est un casting beaucoup plus jeune. C’est le même concept mais un casting jeune. Celui pour le théâtre serait le même casting. »

Maintenant, nous savons que la jeune distribution de la série sera dirigée par Lisette Alexis, qui incarnera Jess, qui se retrouve à la recherche d’un trésor panaméricain secret tout en cherchant les réponses aux questions qu’elle se pose sur l’histoire de sa famille. . Selon de nouveaux détails sur le personnage, Jess aurait un « esprit brillant et plein de ressources » avec un amour des mystères et un « talent naturel pour résoudre des énigmes ». Comme vous pouvez probablement le deviner, ce qui commence par la recherche d’informations sur ses parents par Jess l’amène à découvrir une histoire familiale jusqu’alors inconnue et un lien avec un trésor perdu, ce qui conduira à toutes sortes d’aventures folles et passionnantes.

Le réalisateur original Jon Turteltaub, bien que Mira Nair dirigera le premier épisode, et le duo d’écriture de Marianne et Cormac Wibberley, qui co-écrivent le pilote de la série avec Rick Muirragui, se joignent à Jerry Bruckheimer, qui produit la production exécutive. La production de la série devrait commencer au début de l’année prochaine, la série devant arriver sur Disney + vers la fin de l’année ou au début de 2023 si tout se passe comme prévu.

Alors que le personnage de Benjamin Franklin Gates, le personnage de Cage dans la franchise, ne figurera pas dans la série, la série serait une « extension » des films, ce qui pourrait suggérer que Gates aura une sorte de lien spirituel avec le série, qui pourrait ensuite mener au troisième film, similaire à bien des égards à la façon dont Disney et Marvel jouent bon nombre de leurs séries télévisées telles que WandaVision et Mme Marvel comme tremplins dans les aventures à venir sur grand écran.

le Tresor des templiers a été publié en 2004, avec Cage jouant l’historien et cryptologue amateur Gates à la recherche d’un énorme stock d’artefacts, dont l’emplacement est écrit sur une carte codée cachée au dos de la Déclaration d’indépendance. Le film a reçu des critiques mitigées, mais a été un succès au box-office, rapportant plus de 347 millions de dollars et menant à la suite, le Tresor des templiers : livre des secrets, sorti en 2007. Le deuxième film a encore mieux fonctionné au box-office, mais une fois de plus, il n’a pas réussi à obtenir le soutien total des critiques qui ont affirmé qu’il n’était guère plus qu’une resucée du film original. Il est surprenant qu’il ait fallu près de 15 ans à Disney pour revenir dans la franchise, mais avec de nombreuses suites héritées qui arrivent en ce moment et le besoin supplémentaire de nouveau contenu pour leur plate-forme de streaming, ce n’était qu’une question de temps avant cela. allait venir.