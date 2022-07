Nathan Lane dit la déception d’Ari Aster Blvd. Ne sortira pas avant l’année prochaine et débutera en mai à Cannes

Nathan Lane devrait jouer dans le dernier film d’Ari Aster, Boulevard de la déception. Le film avait une date de sortie initiale en 2022, cependant, il semble que la cible sera repoussée. Le film est décrit comme une comédie d’horreur américaine et sera la troisième collaboration entre Aster et A24, après Héréditaire et Midsommar.

Lane a récemment rencontré Deadline pour discuter de l’établissement de records Emmy, Seuls les meurtres dans le bâtimentet son travail sur Boulevard de la déception.

« Je pense qu’ils visent peut-être Cannes l’année prochaine, et on me dit que ça ne s’appellera peut-être plus Disappointment Blvd., que ça va avoir un autre titre. J’ai vu Ari Aster la semaine dernière et ce que j’ai vu avait l’air assez intéressant, drôle et effrayant. C’est un projet unique. C’est comme s’il avait inventé un tout nouveau genre, et tout est ancré par Joaquin Phoenix, qui est tout simplement extraordinaire. »

Quel que soit le nom du film, le dernier projet d’Ari Aster ne manquera pas de faire sensation lors de sa sortie en salles. Boulevard de la déception. présente un casting étoilé aux côtés de Phoenix et Lane, dont Amy Ryan (Parti bébé parti), Parker Posey (Hébété et confus), Michel Gandolfini (Les nombreux saints de Newark), Zoé Lister-Jones (Pansement), et Kylie Rogers (Yellowstone). De plus, Ari Aster écrit et produit le film, avec Elisa Alvares, Timo Argillander, Len Blavatnik et Danny Cohen en tant que producteurs exécutifs.

Le public doit s’attendre à voir Boulevard de la déception. atterrir dans les salles en 2023.

Ari Aster & Joaquin Phoenix est un match fait au paradis

Ari Aster est l’un des cinéastes les plus créatifs qui travaillent aujourd’hui, Joaquin Phoenix étant l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie. Avec seulement deux longs métrages, Aster s’est fait un nom à Hollywood avec ses excellentes techniques de réalisation et ses films mémorables et horrifiants. Dans notre revue pour Héréditaire, nous avons dit: « Ce n’est pas un homme avec beaucoup d’expérience, mais cela ressemble à un film réalisé par quelqu’un qui a les compétences et la sagesse qui ne peuvent provenir que d’années de dévouement au métier. » Aster a poursuivi ses débuts avec Midsommar en 2019, avec Florence Pugh. L’horreur psychologique était originale, créative et terrifiante, ce qui a encore renforcé la place d’Aster à Hollywood.





Joaquin Phoenix est l’un des acteurs les plus talentueux qui travaillent aujourd’hui, et le jumeler avec un jeune réalisateur inventif comme Aster ne devrait que mener au succès. Phoenix est quatre fois nominé aux Oscars et a remporté la meilleure performance d’un acteur dans un rôle principal en 2020 pour son rôle d’Arthur Fleck dans Joker.

Il sera intéressant de voir ce que le duo peut concevoir avec Boulevard de la déception. et comment Aster peut améliorer son travail déjà stellaire de ses deux premiers films.