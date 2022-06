Nathan Fielder dévoile la nouvelle bande-annonce de la série HBO, The Rehearsal

Nathan Fielder a toujours eu un style de comédie intéressant, et cela transparaît dans sa série Nath pour toi. Dans l’émission, Fielder utiliserait son diplôme en commerce et son expérience de vie pour aider de vraies petites entreprises à réaliser des bénéfices. Mais en raison de son approche peu orthodoxe, les efforts sincères de Nathan pour faire le bien attirent souvent de vraies personnes dans une expérience bien au-delà de ce pour quoi elles se sont inscrites. La série a duré quatre saisons, allant de 2013 à 2017. Maintenant, Nathan Fielder est de retour avec une nouvelle série originale, et il a offert le premier aperçu de l’émission via son Twitter. Le teaser pour La répétition peut être trouvé ci-dessous.

Bien que nous n’ayons pas de date de sortie officielle pour la série, la légende utilisée pour accompagner la bande-annonce indique « très bientôt », il est donc prudent de supposer que la série arrivera cette année. Il n’y a pas beaucoup de détails concernant la prémisse de l’émission; cependant, La répétition promet de donner « aux gens la possibilité de répéter pour leur propre vie ». Dans le teaser, nous voyons Fielder observer des images de sécurité de plusieurs caméras, avec une femme essayant de faire dormir un jeune enfant. Ce que le groupe répète exactement dans cette situation est encore inconnu, mais avec Nathan Fielder, tout est possible.

FILM VIDÉO DU JOUR

Tout le monde aime Nathan

Nath pour toi était l’une des comédies les plus aimées et les mieux reçues pendant qu’elle était à l’antenne, il est donc logique que HBO veuille plus de Fielder. L’acteur / scénariste / réalisateur / comédien a conclu un accord avec HBO en 2019 et a produit un succès auprès des critiques et du public avec Comment faire avec John Wilson. La série suit un New-Yorkais anxieux qui tente de donner des conseils au quotidien tout en traitant ses propres problèmes personnels. La série a été félicitée pour son éclat de comédie sèche et sa maîtrise du montage.

Fielder s’implique également dans une série scénarisée. Le spectacle, La malédiction, parle d’une malédiction perturbant une relation entre un couple de jeunes mariés essayant de concevoir un enfant tout en jouant simultanément dans une émission problématique de rénovation domiciliaire. Emma Stone et Benny Safdie sont attachés au projet.

Étant donné le manque de détails entourant La répétitionon ne sait pas si la série ressemblera plus à Nath pour toi, Comment avec John Wilsonou La malédiction. Cependant, si cela vient de l’esprit comique de Nathan Fielder, vous pouvez être assuré que ce sera quelque chose que vous ne voudrez pas manquer.

Suivant: Regardez Nathan Fielder poser des questions embarrassantes la nuit avant le casting