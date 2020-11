Natasha Oakley passe sans soutien-gorge sous une robe ultra-courte et taquine un décolleté incroyable

La mannequin australienne Natasha Oakley a été stupéfaite dans sa dernière mise à jour de la plate-forme de médias sociaux Instagram le lundi 9 novembre, dans laquelle elle a montré sa poitrine sans soutien-gorge sous une robe très courte.

Sur la photo, Natasha portait une robe de style peignoir de couleur crème qui comportait des manches longues et s’étendait jusqu’au haut de ses cuisses. La tenue était fermée et cintrée à la taille par un nœud. Le modèle est allé sans soutien-gorge sous la robe, comme en témoigne un aperçu de son décolleté arrondi qui ressortait de l’encolure ouverte. Les deux moitiés du vêtement ont été laissées légèrement ouvertes au niveau de la poitrine, ne se refermant qu’au début de son abdomen. La poitrine de Natasha était parfaitement soutenue sans l’utilisation d’un soutien-gorge.

Natasha a complété la tenue avec une paire de talons marron clair qui comportaient une pointe carrée et une sangle sur le dessus de son pied. Elle a accessoirisé un sac à main blanc qui comprenait une bordure marron foncé et une poignée de forme carrée dorée, que Natasha serrait dans une main. Elle a ajouté une paire d’énormes boucles d’oreilles en or en forme de carré qui a ajouté une touche chic au look. Ses longues tresses blondes étaient lâches et coulaient le long de son dos et sur une épaule d’une partie au centre de son crâne.

La photo a été prise dans ce qui semblait être l’intérieur de la maison australienne de Natasha, ce qui a été confirmé par la fonction de géolocalisation de l’application. Elle se tenait devant un escalier en bois qui menait à un couloir supérieur. Sur un côté du cadre, les téléspectateurs pouvaient repérer une armoire à vin tandis que les étagères de l’autre moitié contenaient plusieurs objets décoratifs.

Natasha figurait au milieu du cadre où elle se tenait avec une main sur sa hanche et l’autre posée à ses côtés. Elle étendit une jambe devant et fit sauter l’autre hanche sur le côté, allongeant ses jambes maigres et soulignant les courbes du bas de son corps. Elle regarda directement la caméra, la tête penchée et les lèvres légèrement écartées.

Dans la légende du message, Natasha a déclaré à ses abonnés qu’elle se sentait très positive cette semaine et qu’elle avait des choses excitantes à venir. Elle a ajouté qu’elle partait dîner lorsque la photo a été prise. Dans la première demi-heure suivant sa mise en ligne, la publication a accumulé quelques milliers de likes et quelques dizaines de commentaires.

«Always on POINT», un utilisateur d’Instagram a complimenté le modèle dans son commentaire.