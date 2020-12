Natasha Mosley prend « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi »

La radio fait retentir la musique des fêtes en ce moment alors que nous approchons de Noël. C’est presque inéluctable et le Billboard Hot 100 en est la preuve évidente. Alors que « Mood » de 24kGoldn et iann dior occupe la première place du Billboard Hot 100, auquel ils semblent se tenir depuis plusieurs semaines, la deuxième place revient à nul autre que l’interprétation de Mariah Carey de « All I Want Pour Noël, c’est toi. «

Natasha Mosley est la dernière à s’attaquer au classique de Noël. La chanteuse d’Atlanta livre une interprétation à combustion lente qui vient avec une baisse optimiste alors qu’elle met en valeur ses côtelettes vocales et ajoute sa propre saveur au disque.

Mosley a sorti quelques singles cette année, dont « Beat It Up » avec Vedo et la version ChoppedNotSlopped de « Anything ». De plus, son single de 2015, « Love Me Later », a inspiré un défi viral TikTok.

Découvrez sa couverture de « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » ci-dessous.