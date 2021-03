Natasha Lyonne jouera dans la nouvelle série Rian Johnson

Rian Johnson, cinéaste connu pour des thrillers tels que « Boucleur« , »Couteaux sortis« , Ou sa contribution à la saga Guerres des étoiles avec « Le dernier Jedi « , portera son talent dans le domaine de la télévision avec une nouvelle série dans laquelle il a la collaboration de Natasha Lyonne, protagoniste et créateur du grand succès de Netflix « poupée russe».

NBCUniversal a annoncé que sa plateforme de streaming ‘paon‘a donné son feu vert à un projet intitulé “Visage impassible « , qui a reçu une commande de dix chapitres d’une heure dans lesquels Johnson dirigera, tandis que Lyonne sera le protagoniste.

L’actrice aura également le titre de productrice exécutive à travers son label avec Photos d’animaux avec Maya Rudolph Oui Danielle Renfrew Behrens. D’accord avec Date limite, Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé à Télévision NBCUniversal a partagé une déclaration sur Johnson et sa capacité à raconter des histoires.

« La sensibilité narrative distinctive de Rian Johnson et son talent pour raconter des mystères qui vous gardent au bord de votre siège est un énorme cadeau pour Peacock et nous avons hâte que le public approfondisse chaque cas. Associé au génie d’acteur de Natasha Lyonne, cette série sera divertissante et addictive ».

Bien qu’il n’ait pas révélé beaucoup de détails à ce sujet, il semble que chaque épisode se concentrera sur la résolution d’un mystère différent avec sa propre conclusion.. Johnson a de l’expérience dans le domaine de la télévision grâce à certains épisodes de la série « Breaking Bad« , Qui comprend le tristement célèbre »Mouche« , En plus d’un épisode de la série »Terriers».

Le cinéaste travaille actuellement sur la suite de « Couteaux sortis», Qui se concentrera sur le détective privé Benoit Blanc, qui sera à nouveau joué par Daniel Craig. Malgré l’insistance sur le fait que le cinéaste dirigera sa propre trilogie de Guerres des étoiles, jusqu’au moment Lucasfilm n’a pas confirmé de détails supplémentaires.