Natasha Lyonne de Poker Face dit comme son personnage, elle est "Un excellent détecteur Bull sh * t"

Natacha Lyonne prend le rôle principal dans Poker Faceune nouvelle série de Verre Oignon scénariste-réalisateur Rian Johnson. Dans la nouvelle série Peacock, Lyonne incarne Charlie Cale, un détecteur de mensonges humain qui, après avoir utilisé ses pouvoirs pour gagner de l’argent en tant que tireur de cartes professionnel, s’installe pour une vie plus calme lorsque sa meilleure amie est assassinée. Après avoir rendu sa propre justice au tueur, Charlie devient une fugitive et voyage de ville en ville, où elle rencontre un nouveau meurtre dans chaque ville. Dans la vraie vie, Lyonne n’a peut-être pas tout à fait le même niveau de compétence, mais elle prétend avoir un talent similaire.

Ayant eu beaucoup de contacts avec des personnes moins qu’honnêtes tout en traversant une dépendance à l’héroïne dans les années 2000, cela l’a amenée à développer sa propre variante spéciale de la capacité d’éliminer les menteurs. Elle a déclaré à Rolling Stone :

« Je dirais que je suis un excellent détecteur de conneries. Grâce à une vie qui m’a fait passer du dépotoir au Château Marmont et vice-versa, j’ai vraiment vu de la merde. Et je suppose que le cadeau qui vous donne l’intelligence de la rue. Et une partie de cela consiste à savoir: « Oh, c’est une personne intelligente pour aller dans l’allée et marquer. » C’est une mauvaise personne pour entrer dans l’allée et marquer. La façon dont cela se manifeste dans le monde d’Hollywood est que j’ai conservé cette connaissance de nombreuses manières, grandes et petites. Je vois très vite : ‘ C’est un [person] Je ne veux rien avoir à faire avec. Et cette personne qui est PA va devenir mon bras droit pour la vie.