Natasha Henstridge et Lauren Staerck dirigent Cinderella’s Revenge, un récit d’horreur du conte pour enfants

Cendrillon veut se venger La vengeance de Cendrillonun prochain film d’horreur d’Andy Edwards avec Lauren Staerck (Confiance) et Natasha Henstridge (Espèces). Dans la version de Disney de Cendrillon (la version la plus populaire du conte classique pour enfants), l’héroïne est bousculée par sa belle-mère et ses demi-sœurs diaboliques mais n’agit jamais violemment contre elles. Les choses seront un peu différentes dans ce récit, et Cendrillon changera ses chaussures en verre et utilisera l’aide de sa fée marraine pour se venger sanglante.





Dans une déclaration à Deadline, qui a annoncé la nouvelle en premier, Mark Amin de Sobini Films a déclaré :

« Cendrillon est le conte de fées le plus célèbre au monde. Nous avons pu développer un excellent scénario d’horreur qui est aussi une histoire d’autonomisation des femmes avec un attrait mondial. »

Staerck, mieux connue pour ses rôles dans Confiance, Mauvais influenceurs et L’AP, jouera le rôle principal, tandis que Natasha Henstridge incarnera la fée marraine. Henstridge a joué dans l’horreur de science-fiction Espèces trilogie, et est également connu pour ses apparitions dans des films dont Risque maximum, les neuf mètres entiers, les dix mètres entiers, et Seraient rois.

La vengeance de Cendrillon mettra également en vedette Stephanie Lodge, Beatrice Fletcher, Megan Purvis et Darrell Griggs, et est produit par Amin, Mark Lester, Cami Winikoff et Jessica Mathis.

Une autre Cendrillon effrayante se dirige vers nous

Comme il s’avère, La vengeance de Cendrillon n’est pas le seul film à venir qui donnera au public une Cendrillon plus menaçante. Fin mai, Bloody Disgusting a révélé que ITN Studios sortirait La malédiction de Cendrillon en octobre 2023. Le réalisateur du film, Louis Warren, a déclaré à la publication que le « récit sombre » offrirait une « tournure unique sur la Cendrillon que nous aimons et connaissons tous » et a taquiné « certaines morts vraiment horribles » perpétrées par Cendrillon. La malédiction de Cendrillon mettra en vedette Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna, et Danielle Scott, et est écrit par Harry Boxley.

Cendrillon n’est pas le seul personnage de conte de fées à recevoir le traitement d’horreur, car les contes pour enfants semblent avoir un moment dans le genre de l’horreur. Winnie l’Ourson : Sang et Miel, qui a fait ses débuts plus tôt cette année, a vu Winnie l’ourson et Porcinet, généralement inoffensifs, se lancer dans un saccage sanglant. Le film détient actuellement une note abyssale de 3% sur Rotten Tomatoes, mais une suite est déjà en préparation. Pour être juste, le film s’en sort mieux auprès du public, mais son score d’audience de 50% est loin de faire du film un succès.

Winnie l’Ourson : Sang et Miel le réalisateur et scénariste Rhys Frake-Waterfield veut amener d’autres personnages classiques de contes pour enfants dans ce qu’il appelle un univers cinématographique « alternatif tordu »:

« L’idée est que nous allons essayer d’imaginer qu’ils sont tous dans le même monde, afin que nous puissions avoir des croisements », dit-il. « Les gens ont envoyé des messages disant qu’ils voulaient vraiment voir Bambi contre Pooh. »

Frake-Waterfield a déjà cité deux projets à venir basés sur des personnages classiques bien-aimés de Disney : Bambí et Pierre Pan. Cependant, le cinéaste partage que son univers cinématographique n’inclurait pas seulement des personnages de Disney mais d’autres contes de fées et légendes urbaines qui « sont synonymes de votre enfance ».