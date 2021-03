Natalie Portman se transforme en le puissant Thor dans New Love and Thunder Set Photos

La transformation de Natalie Portman en The Mighty Thor a été taquinée grâce à quelques images des coulisses du tournage de la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre. L’actrice reviendra dans l’univers cinématographique Marvel en tant qu’astrophysicienne Jane Foster, mais cette fois, elle aura un rôle beaucoup plus plein d’action qu’elle n’a jamais eu auparavant, se déguisant en super-héros.

D’accord, il y a plus de photos ici mais je suis trop débordé pour les tweeter toutes alors voici le lien. Les crédits photo vont à Daily Mail: https://t.co/o8Vt8tExk7 – Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre (@lovethundernews) 5 mars 2021

Le lot d’images nouvellement publié montre Natalie Portman porter le genre de vêtements dans lesquels son personnage a déjà été vu, mais ne vous y trompez pas, les choses seront très différentes pour Jane Foster cette fois-ci. Tenu par une plate-forme et deux hommes vêtus de bleu de la tête aux pieds dans le but d’être enlevé en poste, Portman vole sans aucun doute dans la séquence, avec les images faisant allusion à une partie de la puissance qu’elle possédera venir Thor: l’amour et le tonnerre. Les images pourraient même provenir de sa première transformation en The Mighty Thor, l’alter ego de super-héros de Foster qui est apparu dans les pages de bandes dessinées Marvel dans le passé.

Alors que les détails du tracé pour le Thor suite reste secrète, Portman a déclaré à plusieurs reprises que son rôle dans le film serait un grand changement pour elle. L’actrice a précédemment commenté son personnage, confirmant que sa version de Thor partagera l’écran avec Chris Hemsworth: « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » En plus de confirmer qu’elle incarnera effectivement The Mighty Thor et qu’elle s’entraîne dur pour ne pas ressembler à une «petite grand-mère» à côté du monstre qu’est Chris Hemsworth, Portman a même révélé qu’elle brandirait le marteau convoité Mjölnir dans le film avec l’actrice proclamant fièrement, « je fais, je fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut prendre l’arme comme la sienne.

Ainsi, il est prudent de supposer que Thor: l’amour et le tonnerre s’inspirera de Le puissant Thor bande dessinée, de l’écrivain Jason Aaron et de l’artiste Russell Dauterman, qui a vu Jane Foster se déguiser en héros asgardien tout en recevant un traitement pour un cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois restaurer sa force et empêcher son traitement contre le cancer de fonctionner, la mettant dans une situation impossible.

Thor: l’amour et le tonnerre est rapidement devenu un événement majeur de Marvel, et mis à part les nouvelles fonctions de Jane Foster, le film est prêt à ramener plusieurs visages familiers de tout le MCU, notamment Chris Pratt, Dave Bautista et le reste de la gardiens de la Galaxie, Valkyrie de Tessa Thompson, Jaimie Alexander dans le rôle de Lady Sif et même les artistes amateurs de 2017 Thor: Ragnarok, avec Matt Damon, Luke Hemsworth et Sam Neill rejoints par Melissa McCarthy en tant que fausse version de Hela.

Si cela ne suffisait pas déjà, lauréat d’un Oscar et Le Chevalier Noir La star Christian Bale se joindra également à la procédure en tant que méchant Gorr the God Butcher. Faisant ses débuts dans le MCU, le personnage de Bale est un guerrier extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

Réalisé à nouveau par Taika Waititi, il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation du Daily Mail.

Sujets: Thor 4, Thor