Natalie Portman révèle comment elle a grandi de 10 pouces pour Thor : Love and Thunder

Natalie Portman devait être vu grandir de 10 pouces pour jouer le Mighty Thor de 6 pieds de haut dans Thor : Amour et tonnerre, mais l’actrice a révélé une astuce très simple qui a été utilisée pour réaliser la transformation. Portman fait son retour dans l’univers cinématographique Marvel pour la première fois depuis Thor: Le Monde des Ténèbressans tenir compte de sa brève apparition dans Avengers : Fin de partie qui a été réalisé grâce à l’utilisation d’anciennes images et d’une voix off, et beaucoup de choses ont changé pour Jane Foster à cette époque, en particulier dans son apparence physique.

Alors que Natalie Portman était une grande partie de Thor et Thor: Le Monde des Ténèbres, en raison de désaccords avec la direction dans laquelle le personnage a été emmené, Portman a décidé de se séparer du MCU, mais grâce à une discussion avec le réalisateur Taika Waititi, elle est maintenant revenue et a pris la forme de The Mighty Thor. Brandissant maintenant un Mjolnir reforgé, Jane est réunie avec Thor et cela a nécessité quelques ruses pour que la paire semble plus égale en hauteur. Comme Portman l’a révélé à Variétégagner 10 pouces était entièrement dû au chemin qu’elle a emprunté, littéralement.

« Nous répétions la scène, ils voyaient le chemin, puis ils construisaient un chemin qui était à un pied du sol ou autre, et je marchais simplement dessus. »

Les premières critiques ont fait l’éloge de Portman et Christian Bale.

Avec la première de Thor : Amour et tonnerre En arrivant hier soir, il y a eu une vague instantanée de premières réactions au film sur les réseaux sociaux, qui louent tous l’humour et l’action, mais aussi les performances de Jane Foster de Natalie Portman et Christian Bale dans le rôle de Gorr the God Butcher.

Richard Nebens de La Directe a commenté: « #ThorLoveAndThunder est, comme on pouvait s’y attendre, hilarant, mais étonnamment personnel et sincère. Les performances de Christian Bale et Natalie Portman brillent vraiment tandis que Waititi livre une histoire émouvante. Je pense que c’est peut-être mon film de Thor préféré.

Nation Geek Vibes a suivi une ligne similaire en disant: «#ThorLoveAndThunder est @TaikaWaititi ode funky, colorée et épique aux opéras rock de l’espace qui délivre même des coups de poing sincères dans l’intestin. Portman vole la vedette, Thompson est brillant et Bale offre une performance menaçante et puissante en tant que #Gorr tandis que Hemsworth est à son meilleur.





Il semble qu’en général, le retour de Jane Foster, dans un rôle qui est bien plus que ses apparitions précédentes dans le MCU, et l’ajout de Russell Crowe et Christian Bale, ont tous bien plu aux premiers critiques. Bien qu’il y ait eu quelques soucis très mineurs, le consensus général est que Thor : Amour et tonnerre est un ajout important, fort et digne du MCU et offre sur presque tous les fronts. Avec Doctor Strange sur le point de perdre cette place au sommet des films les plus vendus de l’année, sur la base des critiques, de l’amour continu de Thor et du MCU en général, cela pourrait bien être l’un des plus grands films de Marvel Cinematic Universe, mais aussi un des plus grands films de l’année.