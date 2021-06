Natalie Portman fête ses 40 ans : 10 faits que vous ne saviez pas sur l’actrice

Penser à Natalie Portman est de penser à l’une des meilleures actrices d’Hollywood. Elle a commencé sa carrière d’actrice dès son plus jeune âge et déjà depuis son rôle dans Lion Elle ne s’est pas arrêtée et a même remporté un Oscar de la meilleure actrice et deux autres nominations pour ses performances. Il a toujours su qu’il voulait se consacrer à ce métier et, pour cette raison, il a commencé à étudier le théâtre dès son plus jeune âge, plus précisément à l’âge de 14 ans.

Tout le monde connaît les films et il a des performances mémorables comme son rôle principal dans Plus proche, sa co-vedette dans V pour Vendetta, sa participation aux films de Guerres des étoiles et l’un de ses rôles les plus reconnus de sa carrière dans Cygne noir, un rôle qui lui a valu la reconnaissance de l’Académie en 2011. Aujourd’hui, il a 40 ans et, en Divulgacher, nous avons décidé de lui rendre hommage en vous racontant tous ces détails moins connus de l’interprète.

+10 faits que vous ne saviez pas sur Natalie Portman à l’occasion de son 40e anniversaire

10. Bien qu’elle ait vécu presque toute sa vie à New York, aux États-Unis, Natalie Portman est en fait née à Jérusalem, en Israël.

9. Natalie avait quitté le tournage de « Anywhere But Here (1999) » pour une scène d’amour entre elle (Ann) et Corbin Alrred (Peter) qui nécessitait de la nudité. Cependant, la co-vedette Susan Sarandon a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer sans elle et a convaincu le réalisateur (Wayne Wang) de couper la scène. Portman a finalement réalisé le film et a été nominée pour un Golden Globe pour sa performance.

8. Elle n’utilise pas de double pour les scènes de danse dans Black Swan puisqu’elle suit des cours de danse depuis l’âge de 4 ans et encore aujourd’hui, elle continue à prendre des cours de ballet.







7. En 2003, elle a obtenu son diplôme en psychologie de l’Université Harvard.

6. Sa deuxième apparition sur grand écran était dans « Heat », avec Al Pacino et Robert De Niro, bien que ce soit un très petit rôle.

5. Avant d’être sélectionné pour le rôle de Padme dans « Star Wars : L’Attaque des clones », Portman n’avait vu aucun des films de la série. Il a même reconnu dans une interview qu’il ne connaissait pas la différence entre Star Wars et Star Treek.

Quatre. Son vrai nom est Neta Lee Hershlag.

3. Pour votre premier film Lion, a été découverte par un producteur qui l’a vue dans une pizzeria et a pensé qu’elle était idéale pour le rôle.

2. Natalie a dit qu’elle ne jouerait jamais dans un film d’horreur.

1. Il a interprété deux chansons de rap avec le groupe The Lonely Island.