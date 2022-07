Natalie Portman dit qu’elle a aimé se muscler pour Thor: Love and Thunder

Natalie Portman n’a jamais été invitée à prendre du poids pour un rôle, alors l’actrice était prête à relever le défi quand on lui a donné le rôle de The Mighty Thor dans Marvel’s Thor : Amour et tonnerre. Son personnage, autrement connu sous le nom de Jane Foster, était l’un des plus grands astrophysiciens du monde, le plus grand astronome du monde et le créateur de la théorie Foster.

Foster a été la première personne à trouver le dieu du tonnerre lorsqu’il est tombé sur Terre depuis Asgard dans le film de 2011 Thor. Elle l’a aidé à retourner dans son royaume d’origine, tombant amoureuse de lui au cours de leur voyage. Bien que Portman ait été absente du MCU pendant près d’une décennie, elle est revenue au rôle pour le quatrième volet du Thor la franchise.

Dans une interview avec The Times, Natalie Portman a partagé ses réflexions sur la nécessité de se muscler pour son rôle élargi, disant que c’était « merveilleux » de « devenir plus gros » pour sa part. Elle a apprécié le défi « inhabituel », car les actrices sont généralement invitées à perdre du poids pour un rôle.

« C’est assez inhabituel et merveilleux d’être chargée de grossir en tant que femme. La plupart des transformations corporelles qu’on nous demande de faire doivent être aussi petites que possible et il y a une corrélation émotionnelle et sociologique à cela. »

L’actrice était particulièrement enthousiaste à l’idée de tourner Thor : Amour et tonnerre à l’occasion de son 40e anniversaire, une étape importante.

« Que quelqu’un dise : ‘Voyons combien de force tu peux avoir. J’ai eu 40 ans pendant le tournage du film et c’était un moment incroyable dans ma vie de dire : ‘Tu vas être la version la plus forte et la plus forte de toi-même’. «

Il semble que Portman était enthousiasmée par la direction que son personnage a prise dans le dernier Thor film, et c’était génial de voir son retour tant attendu au MCU.

CGI était un must avec Mighty Thor de Natalie Portman

Les bras énormes de Portman ne sont pas les seules choses qui ont poussé son personnage à ressembler à Thor de Chris Hemsworth. L’actrice doit apparaître 10 pouces de plus pour avoir une taille relative par rapport à sa co-star. Mais, bien sûr, le moyen le plus simple d’atteindre une telle poussée de croissance était d’utiliser CGI (imagerie générée par ordinateur) et quelques astuces de cadrage pour augmenter sa taille.





« C’est la joie des films CG que quelqu’un puisse concevoir de transformer une toute petite femme en un personnage énorme », a déclaré Portman au magazine Sunday Times Style. En plus des effets informatiques sur sa taille, l’actrice a parlé avec Variety de la construction de chemins qui la feraient paraître plus grande dans la scène.

« Nous répétions la scène, ils voyaient le chemin, puis ils construisaient un chemin qui était à un pied du sol ou autre, et je marchais simplement dessus. »

Quoi qu’il en soit, Portman avait certainement l’air plus grand, qu’il s’agisse de l’équipe VFX de Marvel ou d’un ensemble pratique utilisé. The Mighty Thor était loin de son rôle précédent en tant que docteur Jane Foster, et il semble que l’actrice ait adoré son nouveau rôle puissant.