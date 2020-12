Natalie Portman craint que le puissant Thor ne ressemble à une petite grand-mère à côté de Chris Hemsworth

La star de retour Natalie Portman s’entraîne aussi fort que possible pour se préparer à se tenir à côté de l’homme-montagne qu’est Chris Hemsworth. L’actrice a récemment discuté de son rôle dans le prochain Thor: l’amour et le tonnerre et comment elle ressent le partage de l’écran avec Hemsworth suite à l’image récente de l’acteur géant en train de travailler.

« C’est un autre monde. J’ai aussi l’impression de ne pas savoir ce que font les muscles et comment ils deviennent comme ça, par exemple, le sang s’écoule-t-il de vous lorsque vous utilisez vos muscles? Il a l’air bien. C’est beaucoup de pression . Je vais ressembler à sa petite grand-mère à côté de lui. «

Alors que certains éléments de l’intrigue pour Thor: l’amour et le tonnerre rester caché, Natalie Portman ne peut pas arrêter de révéler qu’elle s’habillera comme The Mighty Thor dans la suite de Marvel. Au cours d’une récente interview, l’actrice a confirmé qu’elle était en Australie depuis un certain temps alors que la production se préparait à commencer le tournage, et, tout en discutant de sa formation pour le rôle et de ses connaissances sur le prochain film, Portman l’a clairement expliqué. qu’elle prendra un certain manteau de super-héros.

« Non. Très peu, j’essaie juste de m’entraîner à ressembler à une figurine d’action … Oui, The Mighty Thor. Le Jane Foster Thor s’appelle The Mighty Thor. »

Ce n’est pas la première fois que Portman cède son rôle dans la procédure, l’actrice confirmant récemment une rumeur de longue date concernant l’inspiration de la bande dessinée derrière l’histoire de la suite disant: « Je ne peux pas vous dire grand chose. Je suis vraiment excitée. Je commence à m’entraîner, à me muscler. S’il peut y avoir toutes ces super-héros féminines, plus elles sont nombreuses, mieux c’est. J’essaie de réfléchir – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor. Elle subit un traitement contre le cancer et est un super-héros sur le côté. «

En plus de confirmer que sa version de Thor partagera l’écran avec Chris Hemsworth‘s, « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original », Portman a même révélé qu’elle brandirait le marteau convoité Mjölnir dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », après qu’on lui a demandé si Foster obtient prendre l’arme comme la sienne.

Donc, il semble certainement que Thor: l’amour et le tonnerre trouvera Jane Foster en train de jouer le rôle de Thor, tout comme elle l’a fait dans les bandes dessinées, qui l’ont trouvée devenir le héros de Marvel tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois restaurer sa force et arrêter son traitement contre le cancer de fonctionner, mettant elle dans une situation impossible.

Thor: l’amour et le tonnerre devient rapidement un événement Marvel majeur, avec plusieurs membres de la gardiens de la Galaxie prêt à rejoindre les Asgardiens et Jane Foster dans cette dernière aventure. Il a déjà été confirmé que Chris Pratt reviendrait en tant que Star-Lord pour la suite, des rumeurs circulant maintenant selon lesquelles Vin Diesel et Idris Elba reviendront également en tant que Groot et Heimdall respectivement. Des rapports récents ont même indiqué que Thor: l’amour et le tonnerre sera un peu comme un officieux Avengers film; « En janvier, la suite de Taika Waititi, Thor: Love and Thunder, commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire qui s’assemble pour ce qu’un initié assimile à » une sensation Avengers 5 « , grâce à son ensemble. »

Réalisé par Thor: Ragnarok’s Taika Waititi d’après un scénario qu’il a co-écrit avec Jennifer Kaytin Robinson, Thor: l’amour et le tonnerre est actuellement prévu pour sortir en salles le 11 février 2022 et met en vedette Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Chris Pratt et Christian Bale. Cela nous vient de Jimmy Kimmel Live.

