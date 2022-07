Natalie Portman affirme que le programme d’entraînement Marvel est bien plus amusant que l’entraînement Black Swan

Après huit ans de séparation, Jane est sur le point de faire un retour assez spectaculaire dans la vie de Thor lorsqu’elle acquiert mystérieusement la capacité de manier son marteau Mjölnir, lui donnant une force, une vitesse et une agilité surhumaines, ainsi que le titre de The Mighty Thor. Cela doit être un coup d’ego pour notre Avenger intergalactique préféré.

Pour obtenir un buff de niveau MCU pour ses débuts de super-héros, Natalie a travaillé intensément avec un entraîneur personnel, se concentrant sur l’entraînement des poids lourds et le travail d’agilité, et buvant beaucoup de shakes protéinés.

S’adressant à 45secondes.fr, Natalie a déclaré que se mettre en forme pour Thor : Amour et tonnerre était beaucoup plus agréable qu’il ne l’avait été pour Cygne noir.

« Celui-ci est super parce que je devais manger le plus possible », a-t-elle expliqué.

« Black Swan était plus restrictif, je dirais. Donc, c’est définitivement plus amusant. J’adore manger, donc c’était définitivement un plus. Bien que vous en ayez marre des shakes protéinés après un certain temps. »