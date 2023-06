Natalie Portman a subi l’infidélité de son mari avec un célèbre de 25 ans. Adieu le mariage ?

VIVENLA Lot de 5 vases coloris argenté design en aluminium L. 25 x P. 13 x H. 15 collection Abdulmu

Expedié: sous 30 à 35 jours (jours ouvrés). LES POINTS FORTS: - Collection : Abdulmu - Couleur : Argenté - Style : Design - Dimension : L. 25 x P. 13 x H. 15 cm - Matériel : Aluminium - Norme : Norme CE - Garantie fabriquant : 2 ans LE MAGNIFIQUE VASE DE DÉCORATION : Quoi de mieux pour décorer votre maison que des vases et décorations florales ? On vous propose ce vase design de la collection Abdulmu pour styliser votre intérieur, il donnera bien du charme et de l'authenticité à votre pièce ! Il affiche aussi une apparence très chic qui ne fera que rafraîchir votre décor. Outre sa fonction décorative, cette objet a été conçu afin de combiner résistance et robustesse durant de nombreuses années. Sa largeur de 25 cm, sa hauteur de 15 cm et sa profondeur de 13 cm lui permettent d'accorder à la pièce un charme et une harmonie maîtrisée.UNE CONCEPTION SOLIDE AVEC DES MATÉRIAUX DURABLE : Sa structure en aluminium de haute qualité se distingue par sa solidité et sa robustesse qui lui permettra de faire face aux aléas du quotidien durant de nombreuses années. La conception est soigneusement étudiée pour assurer une stabilité excellente, conférant aux produits une fiabilité évidente. Vous optez pour un matériau authentique et durable ainsi que pour un look artisanal. En faisant l'acquisition de ce produit, vous pourrez profiter d'un intérieur encore plus chaleureux. UN PARFAIT ACCESSOIRE POUR TOUS VOS LIEUX : Créez un superbe décor floral grâce à ce superbe vase qui laissera transparaître toute la beauté de vos fleurs. Il affiche aussi une apparence très chic qui ne fera que rafraîchir votre décor. Très bel élément décoratif, ce vase allie la sobriété de fibre de verre à sa forme originale pour une décoration intérieure tout en élégance et raffinement. Pour vos bouquets, vous choisirez ce vase qui sublimera leurs couleurs. Il prendra le plus grand soin de vos fleurs et les aidera à conserver leur fraîcheur. Nom: Lot de 5 vases coloris argenté design en aluminium L. 25 x P. 13 x H. 15 collection Abdulmu Collection: Abdulmu Style: Design Profondeur: 13 cm Longueur: 25 cm Hauteur: 15 cm Largeur: 25 cm Kg: 2 Entretien: Facile à l'aide d'un chiffon microfibre humide Norme: Norme CE Marque: Vivenla.com Garantie: 2 Ans