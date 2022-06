Natalie Portman a raconté ce que c’était que de devenir Mighty Thor

merveille

L’actrice qui incarne Jane Foster dans le MCU est revenue dans la saga pour donner vie à la version féminine du Dieu du Tonnerre. Lors d’une conférence de presse, il a raconté comment s’était déroulée sa transformation.

©IMDBIl a fallu près d’une décennie à Portman pour revenir au MCU.

Il en faut de moins en moins Thor-Amour et le tonnerre débarquement dans les chambres. Le 7 juillet, un nouveau film de Univers cinématographique Marvel (MCU) sera disponible sur grand écran et deviendra le deuxième à le faire cette année, après Doctor Strange dans le multivers de la folie (que l’on peut déjà voir dans Disney+). L’un des éléments les plus importants du nouveau film est le retour de Natalie Portman.

Après que Thor: Le Monde des Ténèbresen 2013, Natalie Portman laisser le MCU et son personnage n’a plus été revu à l’écran, ce qui n’a été que mentionné. Cependant, main dans la main Taika Waititil’actrice de L’assassin parfait se remettre dans la peau de Jane Foster, cette fois avec une tournure plus qu’intéressante. Comme on le sait, portier incarnera la version du personnage qui dans les bandes dessinées devient puissant thor.

En évitant les spoilers, ce que l’on sait, c’est qu’une partie de la conversion de Janes Foster dans Mighty Thor Cela a à voir avec le cancer en phase terminale qu’ils détectent. Cela avait été anticipé par les personnes impliquées dans le film qui ont décidé d’éviter plus de détails pour réserver des surprises pour le jour de la première. Mais cela n’a pas empêché que lors de la conférence de presse de Thor : Amour et tonnerredans laquelle spoilers était présent, portier Je ne parlerai pas de ce changement de personnage.

+Natalie Portman a été choquée d’être Mighty Thor

« C’était de la folie, bien sûr. Après avoir vu Chris Hemsworth avec sa garde-robe pendant tant d’années et puis l’essayer (…) c’était assez surréaliste pour moi la première fois « expliqué Natalie Portman. Cependant, ses confrères n’ont pas tardé à souligner le dévouement de l’actrice en disant que c’était elle qui était toujours en train de s’entraîner pour être en forme pour le tournage de Thor : Amour et tonnerre.

« C’est très sucré »a déclaré en relation avec les déclarations de ses camarades de casting puis a souligné : «J’ai particulièrement apprécié l’imagination de chacun en choisissant une actrice de 5 pieds de haut pour un rôle de 6 pieds de haut. Je pense que cela nécessite vraiment une acceptation de la possibilité dans votre esprit et ce n’est probablement pas quelque chose que j’aurais la chance de faire, d’être imaginé, par n’importe quel autre groupe. ». D’autre part, Natalie Portman a souligné qu’il s’agissait d’un « gros challenge » et a souligné qu’il avait beaucoup appris de Chris Hemsworth et Tessa Thompsonqui avait « beaucoup d’expérience dans ce monde ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂