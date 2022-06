Natalie Portman a été invitée à devenir « aussi grande que possible » pour son rôle dans Thor : Love And Thunder

En parlant avec Variety, l’acteur a révélé sa transformation physique radicale pour le prochain film.

Elle a expliqué le point de vente: « Sur Cygne noir, On m’a demandé de faire le plus petit possible.

« Ici, on m’a demandé d’obtenir comme gros que possible. C’est un défi incroyable — et aussi un état d’esprit en tant que femme.

E ! Les nouvelles rapportent quand Portman a joué dans le thriller psychologique, elle ne pesait que 98 livres (44,4 kg ou 1568 onces), une différence significative tout en reprenant le rôle de Jane Foster.

Si vous avez récemment vu des photos du 41-Age actrice sur le plateau, vous saurez qu’elle a l’air beaucoup plus trapue que d’habitude, ce qui donne à Chris Hemsworth une course pour son argent.

La Guerres des étoiles L’acteur a également noté comment son physique a modifié sa façon de se comporter.

« Pour avoir cette réaction et être vu comme grand, vous prendre conscience de‘Oh, ça doit être tellement différent, de parcourir le monde comme ça’ », a-t-elle dit.

« Quand tu es petit – et aussi, je pense, parce que j’ai commencé quand j’étais enfant – souvent je me sens jeune ou petit ou, comme, un tape sur la tête genre de personne. Et je me présente comme ça aussi, à cause de ça.

La dernière fois Portman est apparu dans un film Marvel en 2013 Thor: Le Monde des Ténèbres.

Crédit : Walt Disney Pictures/Walt Disney Studios/Motion Pictures

Mais maintenant, elle va à nouveau se mettre à la place de l’astrophysicien et de Thor ex-amantqui deviendra Mighty Thor lorsqu’elle acquerra ses nouvelles capacités de super-héros.

En s’adressant à Empire Magazine, le réalisateur du film Taïka Waititi a également taquiné que le fait que Foster se présente avec des super pouvoirs serait un véritable « f ** k » pour le personnage de Hemsworth s’ils donnaient à Mighty Thor un costume similaire.

« Cela fait environ huit ans », a-t-il déclaré.

« Elle a eu une toute autre vie, puis l’amour de ta vie revient sur la scène, et est maintenant habillé comme toi. C’est un vrai putain d’esprit pour Thor.

Le trésor national néo-zélandais a expliqué comment il souhaitait apporter Portman de retour à la franchise, mais souhaitait réinventer complètement son personnage.

Il a dit: «Vous ne voulez pas que Natalie revienne et joue ce même personnage qui se promène avec du matériel scientifique.

«Vous savez, pendant que Thor vole, elle est restée sur Terre, tapant du pied en disant: ‘Quand va-t-il revenir?’ C’est ennuyant. Vous voulez qu’elle fasse partie de l’aventure », a-t-il déclaré.