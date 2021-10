Natalie Morales partage un joli selfie avec son mari pour célébrer les «nouveaux commencements»

Après l’annonce vendredi que Natalie Morales quitterait NBC News après 22 ans, la journaliste de télévision de 49 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour célébrer.

Dans un joli selfie avec son mari de 23 ans, Joe Rhodes, on peut voir Morales sourire éclatant tout en acclamant une Corona sur la plage. Le couple s’est marié en 1998 et a deux enfants ensemble : Josh, 17 ans, et Luke, 13 ans.

« A de nouveaux commencements », a écrit Morales dans la légende. « Un toast à tous ceux qui entreprennent quelque chose de nouveau… et peu importe à quel point ils sont effrayants… de bonnes choses viendront quand vous vous y attendez le moins ! »

« Tellement heureux pour vous, très chère Natalie », a écrit la co-présentatrice de 45secondes.fr, Savannah Guthrie, dans les commentaires. « Vous nous manquerez beaucoup à tous, mais nous sommes si fiers de vous !!! Allez les chercher! »

La co-animatrice de 3rd Hour of 45secondes.fr, Sheinelle Jones, a commenté une série d’émojis cardiaques, tandis que Donna Farizan de 45secondes.fr a commenté son soutien avec un seul émoji de cœur.

« Natalie… tu es tellement classe », a commenté l’animatrice de télévision Joelle Garguilo. « Je pourrais continuer indéfiniment à dire à quel point tu as été merveilleux avec moi quand je commençais tout juste dans cette entreprise… unique en son genre !

Vendredi, Morales a annoncé pour la première fois son départ de NBC News dans une note interne à ses collègues, expliquant qu’elle était ravie de poursuivre « une nouvelle aventure ».

Morales le 22 juillet 2019. Nathan congleton/AUJOURD’HUI

« Cette première moitié de ma vie a été pleine d’aventures, de défis, de voyages, de beaucoup trop de réveils matinaux, et oui d’opportunités d’assister à l’histoire et de raconter des histoires inspirantes et percutantes qui resteront toujours dans mon esprit, » elle a écrit.

« En parlant de cette bobine: j’ai vu ma famille grandir avec tant de vos propres enfants, et alors que mon fils aîné se prépare à déployer ses ailes et à se rendre bientôt à l’université, je pense aussi que le moment est venu (avant la seconde moitié de ma vie) pour déployer mes propres ailes et poursuivre une nouvelle aventure. »

Morales continuera d’apparaître en tant que correspondant de « Dateline » jusqu’à la fin de 2021 et sera salué par un hommage d’adieu en direct sur AUJOURD’HUI dans les semaines à venir.