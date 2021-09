Natalie Morales : Comment je réponds aux gens qui disent que je ne suis « pas assez latin »

Pendant le Mois du patrimoine hispanique, AUJOURD’HUI partage l’histoire, la douleur, la joie et la fierté de la communauté. Nous mettons en lumière les pionniers latinos et hispaniques et les voix montantes. AUJOURD’HUI publiera des essais personnels, des histoires, des vidéos et des spéciaux tout au long du mois de septembre et d’octobre. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Qu’est-ce que cela signifie de se faire dire « pas assez latin ? » Je l’ai souvent entendu tout au long de ma vie, mais surtout au cours de ma carrière à la télévision. Un agent m’a dit un jour que quelqu’un pour qui je travaillais – quelqu’un qui avait beaucoup de pouvoir sur ma carrière – lui avait dit : « Nous voulons plus de Morales, moins de Natalie. Aïe ! Si es la verdad ! C’est vrai. Ça fait très mal, comme ces commentaires le font pour beaucoup d’entre nous qui sommes una mezcla, ou un mélange. , bronzage, olive et plus.

Morales (à l’extrême gauche) en tant que fille avec ses parents et sa sœur au Panama. Avec l’aimable autorisation de Natalie Morales

Je suis 100% Latina, née d’une mère brésilienne et d’un père portoricain. Je parle espagnol et portugais et j’ai grandi en parlant et en écoutant à la maison et avec ma famille à l’étranger. J’ai vécu au Panama, au Brésil et en Espagne et j’ai passé de nombreuses vacances et étés à Porto Rico avec ma famille là-bas.

Quand quelqu’un dit – en fonction de la couleur de ma peau ou du fait que je n’ai pas d’accent lorsque je parle anglais – que je ne suis pas assez latin ou hispanique, je dis toujours : « Quelle est votre définition de ce qu’est une personne Latinx ? censé être? » Du Mexique aux Caraïbes en passant par l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, les étiquettes hispaniques et latines sont si larges et englobent de nombreux intermédiaires, mais cela ne nous fait pas moins partie de cette communauté. Que l’on parle espagnol ou non n’a même pas d’importance, car beaucoup d’entre nous ont appris par nos parents immigrants à s’assimiler et à se fondre culturellement.

Morales (en bas au centre) enfant avec sa sœur, sa mère et ses grands-parents à Rio de Janeiro. Avec l’aimable autorisation de Natalie Morales

Je suis très fier de mon héritage et de mes antécédents et j’ai pour objectif d’éduquer aussi souvent que possible. Nous ne devrions jamais vivre avec des stéréotypes. Je dois admettre qu’en tant que femme d’origine latine née à Taïwan (mon père était dans l’armée de l’air au Vietnam au moment de ma naissance) et ayant grandi partout dans le monde, il fut un temps où je souhaitais être blonde et aux yeux bleus et j’ai souvent dit aux gens que j’étais né en Californie.

On m’a souvent demandé pourquoi ma mère avait un accent si prononcé, ce que je n’ai jamais vraiment remarqué car c’était le seul accent que je connaissais. Des camarades de classe m’ont traité d’insultes racistes, en plaisantant, mais c’était douloureux. C’était le revers de ne pas être assez latin : je n’étais jamais assez blanc non plus.

C’était le revers de ne pas être assez latin : je n’étais jamais assez blanc non plus.

Ce n’est que lorsque je suis revenu d’Espagne aux États-Unis pour ma dernière année de lycée que j’ai vraiment commencé à comprendre l’importance de préserver le patrimoine de ma famille et notre culture. J’ai embrassé toutes les choses qui me rendaient « différent » ou « exotique ». J’ai appris que cocher une case, même si je n’aime pas y être forcée, signifie m’identifier à mon appartenance ethnique culturelle, ce qui est très important pour moi – d’autant plus maintenant que je suis une mère qui élève la prochaine génération.

Morales (deuxième à partir de la gauche) avec ses sœurs et leur mère à Porto Rico. Avec l’aimable autorisation de Natalie Morales

Mes deux enfants sont à 50 % latinos. Ils ne parlent pas couramment l’espagnol, autant que j’ai essayé. Ils ont les yeux verts et bleus et sont plus blancs que moi. Ils sont également en partie allemands, anglais et écossais, entre autres ethnies. Alors qu’est-ce que cela signifie d’être latin ou hispanique aujourd’hui ? Cela signifie beaucoup de choses différentes, des aliments que nous mangeons aux familles que nous partageons aux accents que nous avons aux différentes nuances de nos tons de peau et aux nombreux rythmes de la musique sur laquelle nous dansons. Mes enfants ont appris à tout apprécier.

Une des raisons pour lesquelles j’ai écrit mon livre de cuisine, « At Home with Natalie », était de préserver une partie de cette identité culturelle, car le livre contient des recettes et des histoires de tant d’endroits où j’ai vécu et voyagé. Faire la « Ropa Vieja » de mon abuelita portoricaine ou les croquetas ou flan de mon vovo brésilien évoque toujours les arômes de mon enfance. Mes enfants ont appris à quel point ils sont incroyablement chanceux d’être uniques et d’avoir un mélange si riche de tant d’horizons.

Morales avec son mari, Joe Rhodes, et leurs deux fils. Avec l’aimable autorisation de Natalie Morales

Ce mélange est tout à fait ce que signifie être hispanique aujourd’hui. Et bien que notre culture, nos traditions et notre religion puissent différer, nous sommes fiers de travailler dur, de nous éduquer autant que possible, de lutter pour une vie meilleure pour nos enfants, d’aimer nos familles souvent nombreuses et recomposées et de partager autant de notre histoire et de nos coutumes. comme nous le pouvons avec quiconque choisit de nous voir vraiment. Nous ne sommes pas si différents après tout. Les gens ont simplement besoin de nous voir pour qui nous sommes et non pour qui ils s’attendent à ce que nous soyons.