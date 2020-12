Natalie Desselle-Reid meurt, BAPS et Madea Star avait 53 ans

Natalie Desselle-Reid, une actrice chevronnée connue pour son rôle dans BAPS parmi tant d’autres, est malheureusement décédé. Selon un membre de la famille, Desselle-Reid est décédée lundi matin au milieu d’une bataille contre le cancer du côlon qu’elle gardait secrète. Au cours de ses derniers jours, elle aurait été placée en soins palliatifs et entourée de sa famille à son décès. Elle n’avait que 53 ans.

« C’est avec un cœur extrêmement lourd que nous partageons la perte de notre belle Natalie ce matin. Elle était une lumière brillante dans ce monde. Une reine. Une mère et une épouse extraordinaires », lit-on dans un communiqué officiel de la famille.

Halle Berry, qui a partagé la vedette avec Desselle-Reid sur BAPS, s’est également rendue sur Instagram pour parler du décès de son amie et collègue. «Je suis toujours en train de traiter cette nouvelle dévastatrice», écrit Berry, en publiant une série de photos de Desselle-Reid. « Natalie nous a appris l’amour, la joie et l’humour à travers ses personnages – elle ne pouvait jamais atténuer sa lumière, et c’était contagieux. Avec elle, j’ai ri plus fort que je n’avais jamais ri. toujours sincère et extraordinairement gentil. «

L’amie et collègue actrice Holly Robinson Peete a également parlé du décès de Desselle-Reid sur Twitter. « Juste absolument décimée par cette nouvelle … L’actrice Natalie Desselle, une étoile brillante est décédée ce matin. Je l’ai connue quand ma mère la dirigeait. Elle nous manquera tellement … envoyer des prières à ses enfants et mon mari. Repose en paix, Sweet Girl « , déclare le tweet.

Juste absolument décimé par cette nouvelle …

L’actrice Natalie Desselle, une étoile brillante est décédée ce matin. J’ai appris à la connaître quand ma mère la dirigeait.

Elle nous manquera tellement… envoyer des prières à ses enfants et à son mari.

💔🙏🏽😢

Repose en paix, douce fille🙏🏽 pic.twitter.com/BsyltHxKRG – Holly Robinson Peete😷🥰 (@hollyrpeete) 7 décembre 2020

Desselle-Reid est né le 12 juillet 1967 à Alexandrie, en Louisiane. Pendant ses études à la Grambling State University, elle s’est intéressée au théâtre et a commencé à apparaître dans plusieurs productions scéniques. Sa carrière cinématographique a débuté en 1996 lorsqu’elle a décroché un rôle dans le film de braquage Réglez-le aux côtés de Jada Pinkett, Queen Latifah et Vivica A. Fox. Peu de temps après, elle a été choisie comme la demi-soeur diabolique Minerva dans une adaptation téléfilm de Cendrillon et a repris des rôles dans des émissions de grands noms comme Questions de famille et ER.

En 1997, Desselle-Reid décroche l’un de ses plus grands rôles en co-vedette avec Halle Berry dans le film comique du réalisateur Robert Townsend. BAPS Le film suit Desselle-Reid et Berry en tant que deux entrepreneurs en herbe qui voyagent de la Géorgie à Los Angeles pour gagner l’argent dont ils ont besoin pour ouvrir leur propre restaurant. Les derniers acteurs Martin Landau et Bernie Mac ont également joué.

Desselle-Reid est également apparu comme Tammy dans la comédie de Tyler Perry La grande famille heureuse de Madea en 2011, avec certains de ses autres rôles au cinéma, notamment Gaz, Doux Hidaway, et Divas. Elle a également eu des rôles principaux dans les émissions de télévision Pour ton amour et Veille et est apparu dans les téléfilms Freaknik: La comédie musicale et La rage d’une mère. Son dernier rôle était dans un pilote 2017 pour une série télévisée doublée Ya Killin ‘Me.

Les survivants de Desselle-Reid incluent son mari, Leonard, et ses enfants, Sereno, Summer et Sasha. Nos pensées vont à eux en ce moment douloureux et que Reid repose en paix. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

